Цифри просто вражають: яких втрат росіяни зазнали в Куп'янську
- Західні медіа з посиланням на дані британської розвідки припустили, що втрати Росії в Куп'янську могли бути гіршими, ніж в середньому по фронту.
- Сергій Кузан зазначив, що важливі не лише цифри втрат, але й період підрахунку та організація операції.
Довкола боїв за Куп'янськ під час контрнаступу Сил оборони знову з'явилися нові деталі. Західні медіа з посиланням на дані британської розвідки звернули увагу на співвідношення втрат на цій ділянці й припустили, що для Росії воно могло бути набагато гіршим, ніж у середніх оцінках по фронту.
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в ефірі 24 Каналу пояснив, за яких умов такі показники могли з'явитися. Він наголосив, що важливі не лише цифри, а й те, який період беруть для підрахунку та як була вибудувана операція, про яку йдеться.
Дивіться також Якщо РФ захопить Степногірськ: військовий оглядач попередив про серйозну загрозу для Запоріжжя
Які втрати росіян під Куп'янськом?
У західних медіа з посиланням на дані британської розвідки стверджують, що під час боїв за Куп'янськ у період контрнаступу втрати Росіян на цій ділянці у 27 разів перевищували українські. Цифри справді вражають, але Сергій Кузан наголосив, що без уточнень така статистика може вводити в оману, бо багато залежить від відрізка часу і конкретного епізоду боїв.
Тут мова йде про анонімні джерела, по-перше, а по-друге, ми не знаємо, за який період,
– сказав Кузан.
Він пояснив, що така різниця у втратах могла з'явитися не як середній показник за всю кампанію, а в межах окремого епізоду боїв, коли українські підрозділи діяли комплексно і максимально берегли людей.
Так справді може бути така цифра 1 до 27, якщо врахувати, що була правильно побудована саме ця операція по звільненню, а потім і зачистці Куп'янська,
– пояснив Кузан.
За словами Кузана, результат дав не один інструмент, а поєднання дій: повна ізоляція угруповання, удари по логістиці, робота авіації, регулярні ураження дронами і скидами, а також застосування наземних роботизованих комплексів.
Наші сили однозначно берегли своїх людей,
– зазначив він.
Додатковий ефект давало те, що російським силам перекривали підвезення води та медикаментів, а також не підпускали резерви до оточених позицій.
Вдалося досягнути такого дійсно неймовірного результату, який потрібно брати за приклад і масштабувати,
– пояснив Кузан.
Важливо було, щоб противник не міг відновити боєздатність і вирватися з кільця. Саме поєднання цих умов, на його думку, могло дати настільки різке співвідношення втрат у конкретний період боїв.
Що відомо про мирні переговори:
Українська делегація, до якої входять Кирило Буданов, Рустем Умєров і Давид Арахамія, перебуває у США для обговорення параметрів мирного процесу. За словами представників України, йдеться про роботу над деталями можливої мирної угоди, гарантіями безпеки та подальшими кроками разом з американською стороною.
Заяви Дональда Трампа про небажання України до миру розглядають як елемент переговорної тактики перед зустрічами у Давосі. Аналітики вказують, що реальні дії США, зокрема тиск на російський тіньовий флот і санкційні кроки, свідчать про посилення тиску саме на Москву, а не на Київ.
Українська розвідка не фіксує готовності Росії припиняти війну та виконувати домовленості. За словами президента, є підтверджена інформація про підготовку нових ударів по енергетичній інфраструктурі України, зокрема об'єктах, пов'язаних з атомною енергетикою, що підриває будь-які дипломатичні зусилля щодо миру.