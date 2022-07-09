Українські бійці знищили танкову роту окупантів під час наступу: потужне відео

Наші воїни щодня знищують все більше й більше окупантів. Масштаби кожного разу зростають.

Наприклад, наші воїни за один раз знищили цілу танкову роту російських окупантів. Це стало можливим завдяки героїчним десантникам.

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Деталі операції

У Генштабі повідомили, що артилерійські та інженерні підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ попрацювали спільно та злагоджено. Як наслідок, окупанти залишились без танкової роти.

Це сталося, коли ця ворожа танкова рота наступала на наші позиції. Натомість українські десантники ефективно знищили 9 ворожих танків.

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ЗСУ ліквідовують ворога

Останнім часом хороших новин про ліквідацію росіян побільшало. Це завдяки тому, що озброєння нарешні почало з'являтись на полі бою в більших кількостях. Зокрема, за 5 липня ЗСУ завдали таких втрат окупантам біля Краматорська та Бахмута, що ті змушені були відходити з своїх позицій.

А українські десантнити нищать ворогів уже не перший раз. Зокрема, десантники з Миколаєва 8 липня спалили декілька танків та знищили разом з ними екіпаж російських окупантів на Донеччині. Воїни 79 окремої десантно-штурмової бригади під час бою на одній із ділянок бойових дій знищили загалом 5 російських танків. Деяких членів екіпажу, які не згоріли разом з ворожою технікою, нашим захисникам вдалось взяти у полон.

Б'ють ЗСУ й по позиціях ворога на Півдні. Розносять склади та командні пункти окупантів. Так, у Новій Каховці на Херсонщині українські військові вгатили по ворогові. Вони знищили ППО, БК та ліквідували окупантів. Внаслідок удару українських військ сталася пожежа.

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