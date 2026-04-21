Взвод "двохсотих" за 1,5 доби, – офіцер НГУ про разючі штурми росіян біля Добропілля

З настанням тепла росіяни активізувалися на фронті, зокрема на Добропільському напрямку. У спробах просунутися ворог зазнає величезних втрат.

Детальніше про одну зі спроб штурмів ворога розповів 24 Каналу офіцер бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш. За його словами, намагання росіян прорватися вперед під покровом туману обернулося фатально для них.

Як СОУ знищили взвод росіян?

Ситуація на Добропільському напрямку залишається вкрай складною. З боку ворога з'являється більше особового складу. На це впливають і погодні умови, зокрема поява зелені, з якою пересуватися непомітніше стало легше.

На перебіг боїв впливає і несприятлива погода, наприклад, туман.

"За останні дні були дощі та тумани, і це дозволило противнику провести пересування. Безпілотники у таку погоду не літають, тому ми не можемо бачити противника. Вони намагаються накопичитись, заїхати на позиції. Але останні їхні штурми були невдалими: за півтори дня у них більш як взвод "двохсотих"", – розповів Андрій Отченаш.

Довідка. Взвод, зазвичай, налічує від 15 до 45 військовослужбовців.

Штурми росіян закінчилися великими втратами, просунутися вони не змогли.

Зараз також збільшилось використання мотоциклетну техніку, аби перевіряти дороги до українських позицій – чи вони є замінованими. Сили оборони України знають про це і намагаються здійснювати якісне замінування. Дуже часто це дає результати – ворог просто підривається разом із технікою.

"Звісно, ми бачимо, що противник навчається, намагається оминати наші міни, застосовувати БпЛА для розміновування. Вони вчаться на своїх помилках. Зараз ми також спостерігаємо за ротаційними діями ворога. Вони поповнюють втрати і точно не полегшуватимуть свої штурми на Добропільському напрямку", – додав офіцер.

