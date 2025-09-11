Загалом армія ворога зменшилося уже на 1 091 890 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Серйозний виклик для України: над яким виробництвом зараз потужно працює Росія

Які втрати Росії станом на 11 вересня?

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 091 890 (+890);

танків – 11 176 (+4);

бойових броньованих машин – 23 264 (+2);

артилерійських систем – 32 628 (+22);

РСЗВ – 1 483 (+0);

засобів ППО – 1 217 (+0);

літаків – 422 (+0);

гелікоптерів – 341 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58 194 (+343);

крилатих ракет – 3 718 (+27);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 61 339 (+49);

спеціальної техніки – 3 964 (+0).

Втрати Росії у війні з Україною станом на 11 вересня / Інфографіка Генштабу

Втрати ворога: останні новини