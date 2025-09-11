Загалом армія ворога зменшилося уже на 1 091 890 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 11 вересня?

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 091 890 (+890);
  • танків – 11 176 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 264 (+2);
  • артилерійських систем – 32 628 (+22);
  • РСЗВ – 1 483 (+0);
  • засобів ППО – 1 217 (+0);
  • літаків – 422 (+0);
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58 194 (+343);
  • крилатих ракет – 3 718  (+27);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 61 339 (+49);
  • спеціальної техніки – 3 964 (+0).

Втрати Росії у війні з Україною станом на 11 вересня / Інфографіка Генштабу 

