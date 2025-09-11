Загалом армія ворога зменшилося уже на 1 091 890 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Серйозний виклик для України: над яким виробництвом зараз потужно працює Росія
Які втрати Росії станом на 11 вересня?
Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 091 890 (+890);
- танків – 11 176 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 264 (+2);
- артилерійських систем – 32 628 (+22);
- РСЗВ – 1 483 (+0);
- засобів ППО – 1 217 (+0);
- літаків – 422 (+0);
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 58 194 (+343);
- крилатих ракет – 3 718 (+27);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 61 339 (+49);
- спеціальної техніки – 3 964 (+0).
Втрати Росії у війні з Україною станом на 11 вересня / Інфографіка Генштабу
Втрати ворога: останні новини
Днями Сили оборони прозвітували, що ліквідували уже понад 500 іноземних найманців із 28 країн світу, які воювали на боці Росії. Багато із них громадянами африканських країн.
Головнокомандувач ЗСУ Сирський також повідомляв, що з початку 2025 року Росія уже втратила майже 300 тисяч своїх солдатів.
Під прицілом ЗСУ також і російська техніка. Зокрема, нещодавно росіяни втратили дороговартісні радіолокаційні системи "Подльот" та "Небо-М".