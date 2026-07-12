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12 липня, 06:42
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Ще 1320 окупантів і багато техніки: втрати Росії на 12 липня

Софія Рожик

Росія продовжує втрачати живу силу та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники знищили ще 1 320 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 419 090 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну станом на 12 липня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 419 090 (+1 320) осіб;
  • танків – 12 120 (+4);
  • бойових броньованих машин – 24 928 (+6);
  • артилерійських систем – 45 807 (+53);
  • РСЗВ – 1 928 (+4);
  • засобів ППО – 1 485 (+0);
  • літаків – 437 (+0);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 403 959 (+2 034);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 883 (+15);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 119 038 (+428);
  • спеціальної техніки – 4 407 (+5);
  • крилатих ракет – 4 889 (+2).

Втрати росіян станом на 12 липня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, що 11 липня Сили оборони завдали серію ударів по військових об'єктах Росії. Під приціл потрапили полігон, штаби БпЛА та НПЗ на ворожих, а також тимчасово окупованих територіях.

Також було уражено 21 танкер, буксири, суховантажі та інші плавзасоби.