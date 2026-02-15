Понад тисяча ліквідованих окупантів і не лише: які втрати Росії на 15 лютого

Ворожі війська продовжують тиснути по всій лінії фронту. Зі свого боку Сили оборони України системно рухаються до заявленої президентом Зеленським стратегічної мети знищення 50 тисяч окупантів за місяць.

Так, про нову партію ліквідованих російських солдатів, а також загальні втрати країни-агресорки за час повномасштабної війни, розповіли в Генштабі ЗСУ.

Які втрати Росії станом на 15 лютого?

З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:

особового складу – 1 253 270 (+1250) осіб;

танків – 11 672 (+4);

бойових броньованих машин – 24 037 (+6);

артилерійських систем – 37 293 (+11);

РСЗВ – 1648 (+3);

засобів ППО – 1300 (+0);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 134 858 (+552);

крилатих ракет – 4 286 (+0);

кораблів/катерів – 29 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 78 485 (+97);

спеціальної техніки – 4 071 (+0).



Втрати Росії у війні станом на 15 лютого 2026 / Інфографіка Генштабу

До слова, аналітики видання The Atlantic припускають, що сукупні втрати сторін у війні між Росією та Україною до весни 2026 року можуть сягнути двох мільйонів осіб.

