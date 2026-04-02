Багато техніки і уже понад 1,3 мільйона окупантів: втрати Росії на 2 квітня
2 квітня, 06:53
Багато техніки і уже понад 1,3 мільйона окупантів: втрати Росії на 2 квітня

Софія Рожик
Основні тези
  • За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1300 російських загарбників.
  • Загальні бойові втрати Росії з початку вторгнення склали близько 1 300 030 осіб, а також значну кількість техніки, включаючи 11 830 танків і 39 228 артилерійських систем.

Війська країни-терористки зазнали чергових втрат на фронті в Україні. За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1300 загарбників.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення армія Росії зменшилися уже на приблизно 1 300 030 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 300 030 (+1300) осіб;
  • танків – 11 830 (+2);
  • бойових броньованих машин – 24 334 (+7);
  • артилерійських систем – 39 228 (+59);
  • РСЗВ – 1 713 (+1);
  • засобів ППО – 1 338 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 213 393 (+2497);
  • крилатих ракет – 4 491 (+0);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 86 773 (+195);
  • спеціальної техніки – 4 107 (+0).

Втрати росіян на ранок 2 квітня 2026 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

