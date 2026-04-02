Багато техніки і уже понад 1,3 мільйона окупантів: втрати Росії на 2 квітня

Загалом з початку повномасштабного вторгнення армія Росії зменшилися уже на приблизно 1 300 030 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Дивіться також У росіян паніка: експерти назвали причини втрат ворожих літаків і як цим скористатись Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 орієнтовно склали:

Втрати росіян на ранок 2 квітня 2026 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Сили оборони України атакували підприємство "Стріла" на Брянщині, яке виготовляє комплектуючі до крилатих ракет. Також уражено ворожі пункти управління БпЛА і зосередження живої сили на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Луганської областей.

Також днями сталася пожежа на нафтохімічному підприємстві в Нижньокамську, яка вплине на експорт та військову промисловість Росії. Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко в ефірі 24 Каналу заявив, що наслідки для Росії можуть бути болючими.