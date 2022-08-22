9 безпілотників, 4 ракети та гелікоптер за добу: свіжі втрати ворога на фронті
Джерело:Генштаб ЗСУ
російська армія зазнає серйозних втрат на війні в Україні. Наші захисники вже ліквідували 45 400 окупантів та чимало ворожої техніки.
Як зазначають у Генштабі ЗСУ, впродовж минулої доби вдалось ліквідувати ще 200 окупантів. Статистика може бути вищою, адже через інтенсивність боїв підрахувати втрати ворога складно.
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Актуальні втрати ворога
- особового складу – 45400 (+200) осіб ліквідовано;
- танків – 1919 (+7) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4230 (+6) одиниць;
- артилерійських систем – 1032 (+4) одиниць;
- РСЗВ – 266 (+0) одиниць;
- засоби ППО – 145 (+4) одиниць;
- літаків – 234 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 198 (+1) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9) одиниць;
- крилаті ракети – 194 (+4) одиниць;
- кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3149 (+6) одиниць;
- спеціальна техніка – 99 (+0).
Втрати ворога станом на 22 серпня / Інфографіка Генштаб
У Генштабі відзначили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Актуально про ситуацію на Сході
На Бахмутському напрямку Донеччини російські окупанти вели вогонь із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве і Білогорівка.
На Авдіївському напрямку були ворожі обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Опитного, Мар'їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського.
Російські окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Первомайське, Піски – Невельське, Лозове – Невельське.
На Новопавлівському напрямку окупанти стріляли з артилерії біля Вугледара, Великої Новосілки та Павлівки.
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