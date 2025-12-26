Загалом війська країни терористки зменшилися уже на 1 202 070 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:

Втрати Росії станом на 26 грудня / Інфографіка Генштабу

Нещодавно росіяни заявили про ураження військово-транспортного літака Ан-26 у Криму. Кажуть, що внаслідок удару нібито є загиблі та постраждалі серед екіпажу.

За останніми даними ЗСУ також завдали удару по російському військовому аеродрому в Адигеї та уразили ремонтний підрозділ у Донецькій області.