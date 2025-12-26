Загалом війська країни терористки зменшилися уже на 1 202 070 бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Мінус 840 окупантів та їхня ППО: втрати Росії станом на 26 грудня
- За останню добу ЗСУ ліквідували 840 російських окупантів.
- З початку вторгнення Росія втратила 1 202 070 особового складу, 11 459 танків і 23 804 бойових броньованих машин.
Росія продовжує свої атаки на фронті, тому невпинно втрачає свою армію. За останню добу ЗСУ ліквідували ще 840 окупантів.
Дивіться також Ворог чекав морозів: офіцер НГУ відповів, як погода змінила дії росіян на фронті
Які втрати Росії?
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила:
- особового складу – близько 1 202 070 (+840) осіб;
- танків – 11 459 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 804 (+3);
- артилерійських систем – 35 509 (+74);
- РСЗВ – 1 579 (+0);
- засобів ППО – 1 264 (+1);
- літаків – 434 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 95 334 (+537);
- крилатих ракет – 4 107 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 71 454 (+180);
- спеціальної техніки – 4 029 (+0).
Втрати Росії станом на 26 грудня / Інфографіка Генштабу
Інші втрати ворога
Нещодавно росіяни заявили про ураження військово-транспортного літака Ан-26 у Криму. Кажуть, що внаслідок удару нібито є загиблі та постраждалі серед екіпажу.
За останніми даними ЗСУ також завдали удару по російському військовому аеродрому в Адигеї та уразили ремонтний підрозділ у Донецькій області.
Окрім того, далекобійні дрони СБУ атакували нафтові резервуари у порту Темрюк та спричинили загоряння на Оренбурзькому газопереробному заводі.