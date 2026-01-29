"Мінус" літак, ППО та сотні окупантів: втрати Росії станом на 29 січня

Загалом армія країни-терористки зменшилися уже на 1 237 400 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Антирекорд з часів Другої світової війни: Росія зазнає масштабних втрат в Україні, – Euronews
Які втрати Росії?
Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:
- особового складу – близько 1 237 400 (+830) осіб;
- танків – 11 613 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 965 (+7);
- артилерійських систем – 36 733 (+20);
- РСЗВ – 1 629 (+0);
- засобів ППО – 1 288 (+2);
- літаків – 435 (+1);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 118 679 (+955);
- крилатих ракет – 4 205 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 76 190 (+88);
- спеціальної техніки – 4 053 (+0).
Втрати росіян на 29 січня / Інфографіка Генштабу
Втрати Росії: останні новини
Увечері 28 січня про збиття двох російських літаків, а саме Су-30 та Су-34, повідомили у ЦПД. Один з них, ймовірно, був збитий ЗРК "Patriot" поблизу острова Зміїний.
Стало відомо, що ЗСУ у листопаді 2025 ліквідували російського спортсмена Руслана Пулатова, призера чемпіонату світу з рукопашного бою. Він воював проти України з самого початку повномасштабного вторгнення.
ЗСУ знищили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" на окупованій території Криму. Масштаби збитків наразі уточнюються.