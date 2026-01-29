Укр Рус
29 січня, 06:46
10

"Мінус" літак, ППО та сотні окупантів: втрати Росії станом на 29 січня

Софія Рожик
Основні тези
  • ЗСУ ліквідували 830 російських військових за останню добу.
  • Росія також втратила 1 свій літак.

Росія продовжує невпинно втрачати своїх військових та техніку. За останню добу ЗСУ ліквідували ще 830 окупантів.

Загалом армія країни-терористки зменшилися уже на 1 237 400 бійців. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили:

  • особового складу – близько 1 237 400 (+830) осіб;
  • танків – 11 613 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 965 (+7);
  • артилерійських систем – 36 733 (+20);
  • РСЗВ – 1 629 (+0);
  • засобів ППО – 1 288 (+2);
  • літаків – 435 (+1);
  • гелікоптерів – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 118 679 (+955);
  • крилатих ракет – 4 205 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 76 190 (+88);
  • спеціальної техніки – 4 053 (+0).


Втрати росіян на 29 січня / Інфографіка Генштабу

