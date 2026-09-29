ЗСУ знищили шалену кількість ворогів і техніки: втрати Росії на 29 вересня

Російська армія за минулу добу втратила на фронті ще 1440 військових. Також Сили оборони України знищили та пошкодили десятки одиниць техніки й озброєння противника.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Яких втрат зазнав ворог?

З початку повномасштабного вторгнення втрати країни-агресорки складають:

особового складу – близько 1 532 500 (+1 440);

танків – 12 388 (+3);

бойових броньованих машин – 25 463 (+13);

артилерійських систем – 50 498 (+21);

РСЗВ – 2 169 (+4);

засобів ППО – 1 681 (+2);

літаків – 443 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 780 (+6);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 538 702 (+1 474);

крилатих ракет – 5 118 (+0);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 155 031 (+296);

спеціальної техніки – 4 765 (+2).

Втрати Росії 29 вересня / Інфографіка Генштабу

Водночас Росія вже розпочала додатковий набір військових для війни проти України, заявив президент Володимир Зеленський. Москва збільшує кількість людей, яких намагається залучити до російської армії різними способами.

Окремо Кремль планує активніше вербувати іноземців для участі у війні. На території Росії нині перебувають понад 8 тисяч військових із Північної Кореї. Ще близько 10 тисяч північнокорейських військовослужбовців готують до розгортання.

Натомість Росія передає КНДР технології та технічну підтримку, зокрема допомагає розгорнути виробництво ударних безпілотників типу Shahed. Український президент закликав держави, громадян яких Москва намагається залучити до своєї армії, протидіяти такому вербуванню.