Багато росіян не повернуться додому: втрати ворога на 31 січня
Росія продовжує атаки на різних напрямках фронту, але часто саме ворожа армія зазнає втрат. ЗСУ протистоять окупантам, знищуючи їхню силу та живу техніку.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Які втрати має Росія за добу?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії орієнтовно складають:
- особового складу – близько 1 239 590 (+880) осіб;
- танків – 11 619 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 977 (+8);
- артилерійських систем – 36 768 (+20);
- РСЗВ – 1 632 (+1);
- засобів ППО – 1 290 (+1);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 119 928 (+694);
- крилатих ракет – 4 205 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 76 377 (+58);
- спеціальної техніки – 4 054 (+2).
Втрати ворога на 31 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Які втрати були у ворога нещодавно?
На тимчасво окупованій території Запорізької області українські захисники уразили ворожий ЗРК "Оса" поблизу Семенівки. Крім того, під удар потрапили кілька логістичних об'єктів російських окупантів у Запоріжжі – ремонтний підрозділ, склади та об'єкти 76-ї десантно-штурмової дивізії.
Захисники провели успішні атаки на різних напрямках, у результаті яких знищили російську РЛС "Небо-СВУ" на Луганщині, пункти управління БпЛА та інші об'єкти на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей.
За різними підрахунками, протягом грудня Росія втратила близько 35 тисяч солдатів. Очільник Міноборони України Михайло Федоров вважає, що до літа ця цифра може зрости до 50 тисяч.