Майже тисяча окупантів за добу та техніка: які втрати росіян на 4 березня

З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян кожного дня продовжують зростати. Про актуальну статистику на 4 березня повідомили у Генштабі.

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:

Втрати ворога на 4 березня / Інфографіка Генштабу

2 березня стало відомо, що підрозділи Сил оборони України завдали удару по центру дальнього космічного зв'язку у районі населеного пункту Вітине та радіолокаційній станції "Подльот-К1" у тимчасово окупованому Криму. Також уражено РЛС "Каста 2Е2" та РЛС "ЯСТРЕБ А-В" на ТОТ Луганщини, а ще підрозділ радіоелектронної розвідки "Рубікон" на ТОТ Донеччини та Запоріжжя.

Цього ж дня повідомили, що Сили оборони України уразили нафтовий термінал "Шесхаріс" та військово-морську базу "Новоросійськ" у Краснодарському краї Росії, що спричинило масштабну пожежу. Підтверджено, що внаслідок удару уражено нафтоналивні стендери терміналу, радіолокаційну станцію та знищено кілька резервуарів.