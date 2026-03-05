Відмінусовано 900 окупантів та сотні одиниць техніки: які втрати Росії на 5 березня
- З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії складають приблизно 1 270 400 осіб та 11 727 танків.
- За останній день Росія втратила 900 військових, 4 танки, 7 бойових броньованих машин та 210 одиниць автомобільної техніки.
Україна продовжує тримати оборону проти Росії, яка не полишає спроб захопити значну частину нашої держави. Українські військові щоденно зменшують наступальний потенціал ворога та завдають значних втрат.
Про актуальні втрати інформує Генштаб.
Які втрати у Росії?
З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:
- особового складу – близько 1 270 400 (+900) осіб;
- танків – 11 727 (+4);
- бойових броньованих машин – 24 142 (+7);
- артилерійських систем – 37 915 (+41);
- РСЗВ – 1 667 (+0);
- засоби ППО – 1 319 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 348 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158 381 (+1 950);
- крилаті ракети – 4 384 (+0);
- кораблі / катери – 30 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 81 434 (+210);
- спеціальна техніка – 4 079 (+1).
Які втрати Росії станом на 5 березня 2026 рік / Фото Генштаб
Яких ще значних втрат зазнавали росіяни за останній час?
У ніч на 2 березня українські Сили оборони завдали масований удар по російському флоту. У Новоросійську внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 5 російських військових кораблів. Серед окупантів є 3 загиблих та 16 поранених.
Напередодні стало відомо, що Сили безпілотних систем і ССО знищили російську РЛС "Каста" на Запоріжжі, що полегшить роботу українських пілотів. Важливо, що РЛС "Каста" призначена для контролю повітряного простору і здатна виявляти до 20 повітряних цілей за хвилин.
Також у Генштабі підтвердили, що Сили оборони України уразили нафтовий термінал "Шесхаріс" та військово-морську базу "Новоросійськ" у Краснодарському краї Росії, що спричинило масштабну пожежу. Підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу, радіолокаційної станції та знищення кількох резервуарів.