Відмінусовано 900 окупантів та сотні одиниць техніки: які втрати Росії на 5 березня

Про актуальні втрати інформує Генштаб.

З початку повномасштабного вторгнення втрати Росії у війні становлять:

Які втрати Росії станом на 5 березня 2026 рік / Фото Генштаб

У ніч на 2 березня українські Сили оборони завдали масований удар по російському флоту. У Новоросійську внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 5 російських військових кораблів. Серед окупантів є 3 загиблих та 16 поранених.

Напередодні стало відомо, що Сили безпілотних систем і ССО знищили російську РЛС "Каста" на Запоріжжі, що полегшить роботу українських пілотів. Важливо, що РЛС "Каста" призначена для контролю повітряного простору і здатна виявляти до 20 повітряних цілей за хвилин.