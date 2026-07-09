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24 Канал Новини України Мінус літак та 1 310 окупантів: втрати Росії станом на 9 липня
9 липня, 06:39
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Мінус літак та 1 310 окупантів: втрати Росії станом на 9 липня

Софія Рожик

Росія продовжує втрачати живу силу та техніку на фронті в Україні. За попередню добу українські захисники знищили ще 1 310 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 414 820 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну станом на 9 липня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 414 820 (+1 310) осіб;
  • танків – 12 107 (+7);
  • бойових броньованих машин – 24 906 (+3);
  • артилерійських систем – 45 628 (+59);
  • РСЗВ – 1 922 (+4);
  • засобів ППО – 1 479 (+1);
  • літаків – 437 (+1);
  • гелікоптерів – 353 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 398 763 (+1 843);
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 857 (+4);
  • кораблів/катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 117 910 (+363);
  • спеціальної техніки – 4 402 (+4);
  • крилатих ракет – 4 887 (+0).

Втрати росіян станом на 6 липня / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, що 8 липня "Мадяр" приголомшив результатом роботи СБС за ніч. У Росії мінус дев'ять танкерів в Азовському морі.

А загалом протягом 72 годин українські бійці уразили загалом 21 вороже судно тіньового флоту країни-агресорки, а також 1 суховантаж та 1 пором у Керчі.

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