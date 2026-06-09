Російські військові евакуюються з Кінбурнської коси, – "Атеш"

Партизани дізнались, що російські війська залишають позиції на окупованій Кінбурнській косі, що на Миколаївщині. Причиною стали проблеми з логістикою, забезпеченням та втрати окупантів.

Про це "Атеш" повідомив їхній агент зі штабу угруповання військ Росії "Дніпро".

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Що відбувається на Кінбурнській косі?

За словами агента, дії Сил оборони зі знищення логістики ворога змусили російських військових евакуюватись з Кінбурнської коси.

Підрозділи 337 полку залишають позиції – постачання повністю зупинено. Доставка боєприпасів, палива та продовольства припинилася,

– стверджують в "Атеш".

Партизани заявили, що вищезгаданий полк відходить з північної та західної частин коси через значні втрати окупантів. А вогневі групи, за їхніми даними, не можуть більше збивати українські безпілотники. Тому втрати продовжують зростати.

Зазначається, що частину росіян з окупованої частини Миколаївщини раніше перекидали на Запорізький напрямок. Через це ворог на косі залишився майже без особового складу, який і так не поповнювали, додали в "Атеш".

Наразі, як стверджують у русі, командування противника перекидає своїх військових на інші позиції, а на косі залишається решта підрозділів "уже не здатних утримувати оборону".

Логістична система окупантів на цій ділянці остаточно впала,

– резюмували партизани.

До слова, російські командири наказали своїм військовим угрупуванням перевозити пальне трасою Р-280 цивільним транспортом. Окупанти вдаються до таких дій в результаті ударів Сил оборони по дорозі, що сполучає Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом.

У цивільний транспорт ворог планує завантажувати каністри об'ємом від 20 до 1000 літрів. А водіям заборонять носити військову форму.