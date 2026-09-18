Лічені хвилини: генерал США відповів, скільки живуть новобранці Росії на фронті

Тривалість життя новоприбулих російських рекрутів на окремих ділянках фронту скоротилася до 20 – 30 хвилин через масове застосування українських високоточних безпілотників. Масштабування технологій штучного інтелекту та комп'ютерного зору дозволяє ефективно знищувати ворога навіть за відсутності сигналу GPS.

Про це виступаючи на конференції Air, Space & Cyber Conference заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн.

Що Кейн розповів про тривалість життя росіян на фронті?

Він наголосив на катастрофічних втратах серед новобранців армії Росії. Він підкреслив, що дешеві високоточні засоби ураження надзвичайно швидко впроваджуються та адаптуються безпосередньо в бойових умовах.

Замисліться над цим. Ось що відбувається, коли дешеві високоточні засоби швидко впроваджуються, адаптуються та масштабуються на полі бою,

– зазначив американський генерал.

Військовий пояснив, що ключовим чинником такої ефективності стали українські БпЛА, оснащені системою штучного інтелекту. Завдяки автономному комп'ютерному зору ці безпілотники здатні виявляти та вражати цілі без прив'язки до супутникової навігації, що робить їх повністю стійкими до засобів радіоелектронної боротьби.

Слід зазначити, що представники Головного управління розвідки Міноборони України раніше також фіксували подібні показники середньої тривалості життя російських мобілізованих. Водночас у російських військкоматах продовжують масово видавати мобілізаційні розпорядження для швидкого залучення цивільних осіб у зони бойових дій.

Нагадаємо, окрім безпілотників високу ефективність показують і наземні роботизовані комплекси. Зокрема, український ударний НРК Droid TW-12.7 із кулеметом M2 Browning здатен самостійно стримувати штурмові групи окупантів чисельністю до 20 осіб на дистанції понад півтора кілометра.