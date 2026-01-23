Вартістю мільйони доларів, – у 8-му корпусі ДШВ повідомили, які "жирні цілі" вдалося ліквідувати
- 8-й корпус ДШВ завдав серію результативних ударів по російській техніці на північно-слобожанському напрямку.
- Втрати, завдані Росії, оцінюються в мільйони доларів і мають стратегічну важливість.
8-й корпус ДШВ за останні дні показав серію результативних ударів по російській техніці на північно-слобожанському напрямку. Йдеться про цілі, які для Росії вимірюються мільйонами доларів і мають вагу не лише на полі бою.
Речник 8-го корпусу ДШВ Збройних сил України Вадим Карп'як в ефірі 24 Каналу пояснив, чому ці втрати для Росії особливо чутливі. Він розповів про найцінніші ураження цього тижня і дав зрозуміти, що список на цьому не завершується.
Які "жирні цілі" уразили за тиждень?
За словами речника, одним із найпомітніших результатів стало ураження двох російських зенітно-ракетних комплексів "Бук" різних модифікацій. Він пояснив, що одна з них старіша, інша новіша і має потужніший радар, а загалом такі системи для Росії є дуже дорогими і важливими.
Разом вони приблизно 70 мільйонів доларів коштують Росії. "Бук" трохи дешевший, це старіша модифікація, М3 новіша, з потужнішим радаром,
– наголосив Карп'як.
Він додав, що окупанти застосовують "Буки" не лише як протиповітряні комплекси. Їх використовують і для ударів по наземних цілях на українській території, тому знищення таких систем зменшує можливості противника одразу в кількох компонентах.
Як знищили техніку проти дронів і що ще вдалося збити?
Цього тижня вдалося уразити засіб радіоелектронної боротьби "Житель", який мав би прикривати російські підрозділи від українських дронів і ударів реактивних систем залпового вогню. Він пояснив, що такі комплекси нечасто потрапляють у поле зору, тому їхнє знищення є рідкісним трофеєм, а сума втрат для противника знову вимірюється мільйонами.
Це ще одна дороговартісна ціль, ціна якої близько 10 мільйонів доларів США, це РЕБ дуже потужний, який рідко вдається вполювати,
– наголосив Карп'як.
Він зазначив, що в цій історії є іронія: комплекс спрямований на протидію дронам і HIMARS, але саме ці засоби й допомогли його знищити. Це, за словами речника, показує, що російська техніка навіть у спеціалізованих сегментах не є "недосяжною", якщо є розвідка, засоби ураження і можливість швидко відпрацювати по цілі.
Також він розповів про ураження дорогого російського безпілотника-розвідника "Forpost". За його словами, це великий апарат, який може довго триматися в повітрі й залітати далеко вглиб, тому його втрата для Росії є чутливою не лише фінансово, а й з погляду розвідки та наведення. Наприкінці тижня, додав речник, були й інші ураження, але відео з частиною епізодів ще готують до публікації.
Не варто недооцінювати противника
Речник підкреслив, що серія уражень не означає, що на напрямку стало "легше". Навпаки, на північно-слобожанському відтинку противника багато, і техніки там теж достатньо, тож такі результати лише підтверджують інтенсивність тиску. Він зауважив, що навіть розмови про переговори не змінюють реальність на землі.
Будь-які переговори й договори можуть бути, але гарантом будь-яких домовленостей є Збройні сили України, і росіяни не зупиняються,
– наголосив Карп'як.
У цьому контексті ураження дорогих систем і розвідників він назвав важливим, бо це не лише про гроші, а й про зменшення можливостей противника атакувати й вести розвідку. Такі втрати змушують Росію шукати заміну, змінювати логістику і ризикувати новою технікою, яку теж можуть "підловити" на позиціях.
Що відомо про мирні переговори станом на зараз:
- Президент Володимир Зеленський під час пресконференції на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що вже 23 січня в Об'єднаних Арабських Еміратах може відбутися перша тристороння зустріч представників України, США та Росії. За його словами, переговори можуть тривати кілька днів і стосуватимуться мирного плану завершення війни.
- У Кремлі підтвердили контакти з американською стороною напередодні 23 січня. Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що розмова була "конструктивною", але водночас наголосив на необхідності вирішення територіального питання. Він також повідомив, що в Абу-Дабі заплановане засідання тристоронньої робочої групи, а російська делегація отримала від Путіна "конкретні інструкції".
- Зі свого боку Володимир Зеленський уточнив, що ключовою темою майбутніх переговорів стане питання територій Сходу України, зокрема Донбасу. Президент повідомив, що постійно перебуває на зв'язку з переговорною групою на чолі з Рустемом Умєровим, яка інформуватиме його про перебіг консультацій у режимі реального часу.