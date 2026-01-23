Вартістю мільйони доларів, – у 8-му корпусі ДШВ повідомили, які "жирні цілі" вдалося ліквідувати

8-й корпус ДШВ за останні дні показав серію результативних ударів по російській техніці на північно-слобожанському напрямку. Йдеться про цілі, які для Росії вимірюються мільйонами доларів і мають вагу не лише на полі бою.

Речник 8-го корпусу ДШВ Збройних сил України Вадим Карп'як в ефірі 24 Каналу пояснив, чому ці втрати для Росії особливо чутливі. Він розповів про найцінніші ураження цього тижня і дав зрозуміти, що список на цьому не завершується.

Які "жирні цілі" уразили за тиждень?

За словами речника, одним із найпомітніших результатів стало ураження двох російських зенітно-ракетних комплексів "Бук" різних модифікацій. Він пояснив, що одна з них старіша, інша новіша і має потужніший радар, а загалом такі системи для Росії є дуже дорогими і важливими.

Разом вони приблизно 70 мільйонів доларів коштують Росії. "Бук" трохи дешевший, це старіша модифікація, М3 новіша, з потужнішим радаром,

– наголосив Карп'як.

Він додав, що окупанти застосовують "Буки" не лише як протиповітряні комплекси. Їх використовують і для ударів по наземних цілях на українській території, тому знищення таких систем зменшує можливості противника одразу в кількох компонентах.

Як знищили техніку проти дронів і що ще вдалося збити?

Цього тижня вдалося уразити засіб радіоелектронної боротьби "Житель", який мав би прикривати російські підрозділи від українських дронів і ударів реактивних систем залпового вогню. Він пояснив, що такі комплекси нечасто потрапляють у поле зору, тому їхнє знищення є рідкісним трофеєм, а сума втрат для противника знову вимірюється мільйонами.

Це ще одна дороговартісна ціль, ціна якої близько 10 мільйонів доларів США, це РЕБ дуже потужний, який рідко вдається вполювати,

– наголосив Карп'як.

Він зазначив, що в цій історії є іронія: комплекс спрямований на протидію дронам і HIMARS, але саме ці засоби й допомогли його знищити. Це, за словами речника, показує, що російська техніка навіть у спеціалізованих сегментах не є "недосяжною", якщо є розвідка, засоби ураження і можливість швидко відпрацювати по цілі.

Також він розповів про ураження дорогого російського безпілотника-розвідника "Forpost". За його словами, це великий апарат, який може довго триматися в повітрі й залітати далеко вглиб, тому його втрата для Росії є чутливою не лише фінансово, а й з погляду розвідки та наведення. Наприкінці тижня, додав речник, були й інші ураження, але відео з частиною епізодів ще готують до публікації.

Не варто недооцінювати противника

Речник підкреслив, що серія уражень не означає, що на напрямку стало "легше". Навпаки, на північно-слобожанському відтинку противника багато, і техніки там теж достатньо, тож такі результати лише підтверджують інтенсивність тиску. Він зауважив, що навіть розмови про переговори не змінюють реальність на землі.

Будь-які переговори й договори можуть бути, але гарантом будь-яких домовленостей є Збройні сили України, і росіяни не зупиняються,

– наголосив Карп'як.

У цьому контексті ураження дорогих систем і розвідників він назвав важливим, бо це не лише про гроші, а й про зменшення можливостей противника атакувати й вести розвідку. Такі втрати змушують Росію шукати заміну, змінювати логістику і ризикувати новою технікою, яку теж можуть "підловити" на позиціях.

