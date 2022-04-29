23 000 окупантів та тисячі одиниць техніки: російські окупанти продовжують зазнавати втрат
29 квітня 2022 , 10:19Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські воїни не втомлюються бити російських загарбників на нашій землі й завдавати їм серйозних втрат. На 29 квітня загальні втрати ворога вже становлять 23 000 осіб.
Генштаб пояснює, що такі цифри не є остаточними. Адже бойові дії дуже інтенсивні, через що рахувати знищених ворогів стає складно.
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Втрати Росії у війні проти України
Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 29 квітня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 23 000 осіб;
- танків –986 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2418 одиниць;
- артилерійських систем – 435 одиниць;
- РСЗВ – 151 одиниця;
- засобів ППО – 73 одиниці;
- літаків – 189 одиниць;
- гелікоптерів – 155 одиниць;
- автомобільної техніки – 1695 одиниць;
- кораблів / катерів – 8 одиниць;
- цистерн з ПММ – 76 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 одиниць;
- спеціальної техніки – 37 одиниця;
- пускових установок ОТРК / ТРК – 4 одиниці.
За минулу добу українським військам вдалося ліквідувати близько 200 окупантів, знищити 16 танків, 29 броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 2 літаки, 7 автомобілів та 14 безпілотників.
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