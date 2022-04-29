23 000 окупантів та тисячі одиниць техніки: російські окупанти продовжують зазнавати втрат

Українські воїни не втомлюються бити російських загарбників на нашій землі й завдавати їм серйозних втрат. На 29 квітня загальні втрати ворога вже становлять 23 000 осіб.

Генштаб пояснює, що такі цифри не є остаточними. Адже бойові дії дуже інтенсивні, через що рахувати знищених ворогів стає складно.

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Втрати Росії у війні проти України

Загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення станом на 29 квітня орієнтовно склали:

особового складу – близько 23 000 осіб;

танків –986 одиниць;

бойових броньованих машин – 2418 одиниць;

артилерійських систем – 435 одиниць;

РСЗВ – 151 одиниця;

засобів ППО – 73 одиниці;

літаків – 189 одиниць;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки – 1695 одиниць;

кораблів / катерів – 8 одиниць;

цистерн з ПММ – 76 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 229 одиниць;

спеціальної техніки – 37 одиниця;

пускових установок ОТРК / ТРК – 4 одиниці.

За минулу добу українським військам вдалося ліквідувати близько 200 окупантів, знищити 16 танків, 29 броньованих машин, 4 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 2 літаки, 7 автомобілів та 14 безпілотників.

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