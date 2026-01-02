Укр Рус
2 січня, 19:49
Оновлено - 20:00, 2 січня

СБС уразили кілька об'єктів росіян на окупованій Луганщині та у Криму

Дарія Черниш
Основні тези
  • Сили безпілотних систем уразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів на окупованій Луганщині, спричинивши масштабну пожежу.
  • Також була атакована ворожа РЛС в Криму.

Сили безпілотних систем завдали ударів по об'єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, уражено ворожу базу зберігання пально-мастильних матеріалів та РЛС.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

Як цілі росіян уразили бійці СБС?

Як повідомили захисники, оператори 1 окремого центру СБС вдарили по цілях росіян на тимчасово окупованих територіях України. 

У Луганській області дрони уразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів російських військ. Там зафіксували масштабну пожежу після ударів. Наслідки уражень наразі уточнюються.

До того ж під прицілом СБС опинилась ворожа радіолокаційна станція в Криму. Вона забезпечувала спостереження за повітряним простором, зазначили військові.

Ураження цілей Росії на ТОТ: дивіться відео

