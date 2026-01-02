СБС уразили кілька об'єктів росіян на окупованій Луганщині та у Криму
- Сили безпілотних систем уразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів на окупованій Луганщині, спричинивши масштабну пожежу.
- Також була атакована ворожа РЛС в Криму.
Сили безпілотних систем завдали ударів по об'єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, уражено ворожу базу зберігання пально-мастильних матеріалів та РЛС.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.
Дивіться також Військовий розкрив тактику росіян біля Покровська з настанням морозів
Як цілі росіян уразили бійці СБС?
Як повідомили захисники, оператори 1 окремого центру СБС вдарили по цілях росіян на тимчасово окупованих територіях України.
У Луганській області дрони уразили базу зберігання пально-мастильних матеріалів російських військ. Там зафіксували масштабну пожежу після ударів. Наслідки уражень наразі уточнюються.
До того ж під прицілом СБС опинилась ворожа радіолокаційна станція в Криму. Вона забезпечувала спостереження за повітряним простором, зазначили військові.
Ураження цілей Росії на ТОТ: дивіться відео
Нещодавні успішні удари по противнику
Упродовж 2025 року Сили оборони України здійснили щонайменше чотири унікальні спецоперації. Серед них були удари морськими та повітряними дронами по стратегічних об'єктах Росії.
Також повідомлялось, що українські зенітники ліквідували рідкісний російський дрон "Віщий Олег". БпЛА збили звичайним дроном.