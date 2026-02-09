Мінус 19% переробки нафти: Сирський назвав результати ударів по Росії у січні

Російська армія без упину атакує позиції українських захисників. Втім у січні Силам оборони вдалось стабілізувати ситуацію на фронті, зупинити просування ворога та завдали йому значних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Яких втрат зазнав ворог в січні?

За словами Сирського, упродовж першого місяця у 2026 році українські військові зосередили свою увагу на стримуванні противника та ефективному знищенні його особового складу.

Загальні втрати російської армії у січні становили близько 31,7 тисячі осіб, що майже на 9 тисяч перевищує обсяги її поповнення за цей період.

Головнокомандувач ЗСУ каже, що під час підсумкової наради було проаналізовано виконання завдань з відбиття повітряних атак, комплектування та забезпечення підрозділів, проведення інженерно-фортифікаційних робіт та підтримання правопорядку у ЗСУ.

Сирський проінформував, що в межах операцій Deep Strike у січні виконано 48 уражень нафтогазової галузі Росії. Внаслідок цього загальні обсяги переробки нафти скоротились на 19%, що еквівалентно 53,4 мільйонам тонн на рік.

Повітряні сили ЗСУ за січень завдали 80 авіаударів, а ударні безпілотники Сил оборони виконали понад 300 тисяч бойових та спецзавдань. Ураження ворожих аеродромів дозволило зменшити застосування росіянами керованих авіабомб на 5%.

Попри дефіцит засобів ураження, підрозділи протиповітряної оборони у січні знищили близько 21,7 тисячі повітряних ворожих цілей, зокрема 21,6 безпілотників різних типів.

Сирський наголосив, що навіть на четвертий рік повномасштабної війни українське військо зберігає стійкість, утримує позиції та продовжує скорочувати чисельність російської армії.

