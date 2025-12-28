ССО уразили склад "Шахедів", понтонну переправу та техніку росіян на ТОТ
- Українські захисники атакували склад "Шахедів" та понтонну переправу на тимчасово окупованих територіях Донеччини.
- На Луганщині вони вдарили по розташуванню ремонтного підрозділу 1435 мотострілецького полку.
У ніч проти 28 грудня українські захисники атакували ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Для ударів воїни використали БпЛА FP-2.
Підрозділи Сил спеціальних операцій провели чергову успішну операцію задля підриву наступальних спроможностей російської армії, передає 24 Канал.
Дивіться також Цілі уражено: Сили оборони атакували Сизранський НПЗ та низку інших об'єктів росіян
Де саме ССО завдали ударів на ТОТ?
На Донеччині поблизу Макіївки військові уразили склад зберігання БпЛА типу "Шахед", а неподалік Ніконорівки дронами атакували понтонну переправу противника.
Крім того, в Луганській області, в районі Антрацита, воїни відпрацювали по місцю розташування ремонтного підрозділу зі складу 1435 мотострілецького полку.
Як ССО били по окупантах на ТОТ: дивіться відео
Останні удари по ворогу у Росії і на ТОТ
- Вдень 25 грудня по Новошахтинську прилетіли ракети, після чого спалахнула пожежа. Під ударом опинився Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. Його атакували крилаті ракети Storm Shadow.
- На Різдво далекобійні дрони СБУ вдарили по нафтових резервуарах у порту Темрюк та спричинили загоряння на Оренбурзькому газопереробному заводі.
- Вранці 24 грудня у місті Уссурійськ Приморського краю пролунали два вибухи на парковці військової частини 19288 – 80-ї Вітебської Червонопрапорної бригади управління. Ця бригада причетна до воєнних злочинів на Київщині.