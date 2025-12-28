ССО уразили склад "Шахедів", понтонну переправу та техніку росіян на ТОТ

У ніч проти 28 грудня українські захисники атакували ворожі цілі на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Для ударів воїни використали БпЛА FP-2.

Підрозділи Сил спеціальних операцій провели чергову успішну операцію задля підриву наступальних спроможностей російської армії, передає 24 Канал.

Дивіться також Цілі уражено: Сили оборони атакували Сизранський НПЗ та низку інших об'єктів росіян

Де саме ССО завдали ударів на ТОТ?

На Донеччині поблизу Макіївки військові уразили склад зберігання БпЛА типу "Шахед", а неподалік Ніконорівки дронами атакували понтонну переправу противника.

Крім того, в Луганській області, в районі Антрацита, воїни відпрацювали по місцю розташування ремонтного підрозділу зі складу 1435 мотострілецького полку.

Як ССО били по окупантах на ТОТ: дивіться відео

