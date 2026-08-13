Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Понад 1300 окупантів, ППО, РСЗВ, танки: втрати ворога на 13 серпня
13 серпня, 06:45
2
Оновлено - 06:46, 13 серпня

Понад 1300 окупантів, ППО, РСЗВ, танки: втрати ворога на 13 серпня

Владислав Кравцов

Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. За останню добу окупанти втратили ще 1310 своїх солдатів на фронті.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ

Які втрати у росіян станом на 13 серпня 2026 року?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 12 серпня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 462 970 (+1 310) осіб;
  • танків – 12 262 (+3);
  • бойових броньованих машин – 25 130 (+3);
  • артилерійських систем – 47 824 (+51);
  • РСЗВ – 2 023 (+1);
  • засобів ППО – 1 562 (+1);
  • літаків – 439 (+0);
  • гелікоптерів – 354 (+0);
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 215 (+12);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 457 973 (+1 634);
  • крилатих ракет – 5 007 (+0);
  • кораблів/катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 133 405 (+474);
  • спеціальної техніки – 4 522 (+6).


Втрати ворога на 13 серпня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня Сили оборони провели масштабну атаку на військово-морську базу Росії в Новоросійську. Внаслідок операції, попередньо, було уражено 4 російські військові кораблі.

Йдеться про 2 фрегати проєкту 11356Р – носії крилатих ракет "Калібр" – "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров".  Також повідомлялося про удар по патрульному кораблю проєкту 22160 "Василь Биков" і малому ракетному кораблю проєкту 21631 "Буян-М".

Володимир Зеленський, коментуючи операцію, заявив, що для удару вперше в історії злагоджено застосували цілу низку вітчизняного озброєння. Серед них ракети "Паляниця", "Пекло", "Барс", "Довгий Нептун" тощо. 

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною
Зведення Генштабу
Генштаб
Втрати ворога