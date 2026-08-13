Понад 1300 окупантів, ППО, РСЗВ, танки: втрати ворога на 13 серпня

Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. За останню добу окупанти втратили ще 1310 своїх солдатів на фронті.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Які втрати у росіян станом на 13 серпня 2026 року?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 12 серпня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 462 970 (+1 310) осіб;

танків – 12 262 (+3);

бойових броньованих машин – 25 130 (+3);

артилерійських систем – 47 824 (+51);

РСЗВ – 2 023 (+1);

засобів ППО – 1 562 (+1);

літаків – 439 (+0);

гелікоптерів – 354 (+0);

наземних робототехнічних комплексів – 2 215 (+12);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 457 973 (+1 634);

крилатих ракет – 5 007 (+0);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 133 405 (+474);

спеціальної техніки – 4 522 (+6).



Втрати ворога на 13 серпня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня Сили оборони провели масштабну атаку на військово-морську базу Росії в Новоросійську. Внаслідок операції, попередньо, було уражено 4 російські військові кораблі.

Йдеться про 2 фрегати проєкту 11356Р – носії крилатих ракет "Калібр" – "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". Також повідомлялося про удар по патрульному кораблю проєкту 22160 "Василь Биков" і малому ракетному кораблю проєкту 21631 "Буян-М".

Володимир Зеленський, коментуючи операцію, заявив, що для удару вперше в історії злагоджено застосували цілу низку вітчизняного озброєння. Серед них ракети "Паляниця", "Пекло", "Барс", "Довгий Нептун" тощо.