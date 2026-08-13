Понад 1300 окупантів, ППО, РСЗВ, танки: втрати ворога на 13 серпня
Російська армія продовжує зазнавати шалених втрат у війні проти України. За останню добу окупанти втратили ще 1310 своїх солдатів на фронті.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Які втрати у росіян станом на 13 серпня 2026 року?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 12 серпня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 462 970 (+1 310) осіб;
- танків – 12 262 (+3);
- бойових броньованих машин – 25 130 (+3);
- артилерійських систем – 47 824 (+51);
- РСЗВ – 2 023 (+1);
- засобів ППО – 1 562 (+1);
- літаків – 439 (+0);
- гелікоптерів – 354 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 215 (+12);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 457 973 (+1 634);
- крилатих ракет – 5 007 (+0);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 133 405 (+474);
- спеціальної техніки – 4 522 (+6).
Втрати ворога на 13 серпня 2026 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня Сили оборони провели масштабну атаку на військово-морську базу Росії в Новоросійську. Внаслідок операції, попередньо, було уражено 4 російські військові кораблі.
Йдеться про 2 фрегати проєкту 11356Р – носії крилатих ракет "Калібр" – "Адмірал Ессен" та "Адмірал Макаров". Також повідомлялося про удар по патрульному кораблю проєкту 22160 "Василь Биков" і малому ракетному кораблю проєкту 21631 "Буян-М".
Володимир Зеленський, коментуючи операцію, заявив, що для удару вперше в історії злагоджено застосували цілу низку вітчизняного озброєння. Серед них ракети "Паляниця", "Пекло", "Барс", "Довгий Нептун" тощо.