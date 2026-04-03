Росія втратила майже 20 тисяч військових до 25 років у війні проти України, – ВВС
Сили оборони України ліквідували майже 20 тисяч російських солдатів віком до 25 років за час повномасштабного вторгнення країни-агресорки. Ця цифра актуальна на 3 квітня 2026 року.
Про це йдеться у матеріалі Русской службы BBC.
Цікаво У 66-й ОМБр шокували, скільки окупантів не доходять навіть до передової
Що відомо про загиблих російських військових до 25 років на війні проти України?
Цифру у майже 20 тисяч загиблих російських молодиків видання встановило, проаналізувавши поіменний список підтверджених загиблих військовослужбовців армії Росії, який журналісти ведуть спільно з виданням "Медіазона" та командою волонтерів на підставі відкритих джерел.
Наймолодшому встановленому загиблому було 18 років та 31 день.
Журналісти нагадали, що навесні 2023 року держдума ухвалила поправки, що дозволяють укладати контракт із міноборони Росії відразу після закінчення школи та досягнення 18-річчя.
У російських школах, коледжах та університетах підлітків дедалі частіше агітують долучатися до армії. Однак стрибка загибелі молодих людей у війні проти України протягом року після ухвалення закону не спостерігалося.
Кількість загиблих віком від 18 до 25 років – на цю мить це щонайменше 19 583 особи – почала стабільно зростати з березня 2024 року, причому серед інших вікових категорій такої тенденції не спостерігалося.
Саме на той момент було ухвалено поправку, яка дає людям, ще тільки затриманим за підозрою у скоєнні злочину, можливість уникнути суду та кримінальної відповідальності, якщо вони укладуть контракт про проходження військової служби у російській армії.
Нині частка загиблих російських військовослужбовців віком від 18 до 25 років серед тих, у кого відомий вік на момент загибелі, становить 11% від загальної кількості жертв.
Окрім того, як зауважили журналісти, щонайменше 502 особи зі списку потрапили до армії у межах призову, а потім загинули в ході бойових дій. До цього числа внесли і безпосередньо солдатів-строковиків, і тих, хто перейшов на контракт незабаром після призову.
Які загальні втрати мали російські військові в Україні?
Володимир Зеленський після зустрічі із Міністром оборони України Михайлом Федоровим 3 квітня розповів, що загалом у березні 2026 року окупанти втратили понад 35 тисяч військових. Таких втрат, зокрема, ворогу вдалося завдати за допомогою прицільних ударів дронами.
У Генштабі ЗСУ цього ж дня зазначали, що за минулу добу росіяни втратили ще 1 230 військових. Загальні втрати з лютого 2022 року в особовому складі окупантів – близько 1 301 260 людей.