Мінус 1040 окупантів, 7 ББМ та майже 2 тисячі дронів: які втрати ворога на 21 квітня
- Станом на 21 квітня 2026 року Росія втратила близько 1 320 310 військових та значну кількість техніки.
- Всього знищено 24 429 бойових броньованих машин та 40 478 артилерійських систем.
Українські захисники продовжують знищувати окупантів, які не полишають спроб масштабного наступу. Втрати росіян в особовому складі вже давно перевищують позначку в мільйон, а щоденно кількість знищеної техніки поповнюються тисячами одиниць.
Про актуальні втрати росіян на 21 квітня інформує Генштаб.
Які втрати Росії?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 21 квітня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 320 310 (+1 040) осіб;
- танків – 11 884 (+0);
- бойових броньованих машин – 24 429 (+7);
- артилерійських систем – 40 478 (+82);
- РСЗВ – 1 749 (+1);
- засоби ППО – 1 350 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 250 463 (+1 905);
- крилатих ракет – 4 549 (+0);
- кораблів / катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 90 763 (+192);
- спеціальної техніки – 4 132 (+0).
Втрати ворога на 21 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Зверніть увагу! Втрати росіян продовжують зростати, тому Кремль шукає нові джерела поповнення рядів війська. Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман в етері 24 Каналу розповів, що Росія проводить приховану мобілізацію та залучає понад 400 тисяч іноземців щорічно, також планує набрати людей з в'язниць і шукає живу силу на ТОТ.
Яких значних втрат зазнавали росіяни за останній час?
ГУР завдало ударів по великих десантних кораблях Росії в Севастопольській бухті, вивівши з ладу ВДК "Ямал" та "Николай Фильченков". Крім того, під час операції також знищено російську радіолокаційну станцію "Подлет-К1".
Відомо, що пілоти 414 окремої бригади "Птахи Мадяра" та 412 окремої бригади Nemesis разом з операторами Lasar's Group Нацгвардії провели унікальну операцію. Українські військові знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок" на Запоріжжі.
Важливо, що українські безпілотники знищили 16 важливих цілей Росії, включаючи бази "Іскандерів", ЗРК та нафтобази на окупованих територіях Криму, Донецької та Запорізької областей. Операція включала враження об'єктів, таких як ЗРК "Панцир", "Оса-АК", "Бук-М1", та склад БпЛА "Рубікон" у різних місцях окупованих територій.