Мінус 1110 окупантів, танки та понад 2 тисячі БпЛА: які втрати у росіян на 4 квітня
- За добу росіяни втратили 1 110 особового складу, 2 танки та 3 РСЗВ.
- Загальні втрати росіян з 24.02.2022 включають 11 835 танків та 217 016 БпЛА.
Україна продовжує захист своїх територій та знищує загарбників. Відомо, що за добу втрати у росіян знову зросли – серед них жива сила та різноманітна техніка.
За останню добу росіяни не дорахувалися танків, РСЗВ, та чимало БпЛА. Про актуальні втрати повідомили в Генштабі.
Які втрати Росії?
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 302 370 (+1 110);
- танків – 11 835 (+2);
- бойових броньованих машин – 24 344 (+4);
- артилерійських систем – 39 378 (+85);
- РСЗВ – 1 716 (+3);
- засобів ППО – 1 338 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 217 016 (+2 387);
- крилатих ракет – 4 517 (+26);
- кораблів/катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 87 149 (+199);
- спеціальної техніки – 4 109 (+0).
Втрати ворога на 4 квітня / Інфографіка Генштабу
Яких значних втрат нещодавно зазнала Росія?
У ніч на 2 квітня безпілотники СБС та ГУР завдали значних збитків Росії. Вони знищили 4 дрони "Оріон", літак АН-72П і РЛС "Меч" в окупованому Криму. Відомо, що атака на об'єкти в Криму була здійснена засобами middle strike FP-2 українського виробництва з бойовою частиною 60 – 100 кг.
Володимир Зеленський повідомив про колосальні втрати у рядах російської армії. У березні 2026 року українські дрони ліквідували або важко поранили майже 34 тисячі російських військових. Крім того, українська армія знищила 274 системи ППО Росії за місяць та продовжує руйнувати військову логістику противника.
Також відомо, що Росія втратила літак Су-30. Російський винищувач розбився під час навчального польоту без боєкомплекту на борту. Екіпаж катапультувався і був евакуйований.