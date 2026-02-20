Втрати у війні б'ють рекорди: який великий виклик стоїть перед Путіним

Через постійний наступ та ефективну роботу українських військових, росіяни зазнають серйозних втрат на фронті. Тепер Кремлю значно важче поповнювати свої резерви. Окупантам доводиться залучати до війська іноземців. Однак перед Володимиром Путіним постає серйозний виклик з огляду на ці проблеми.

Ветеран армії США Пол Левандовскі розповів 24 Каналу, що його дивують масштаби російських втрат. Він підкреслив, що 1 із 200 чоловіків у Росії помер у війні на території України.

Як Путін може вплинути на великі втрати у війні?

Пол Левандовскі наголосив, що у Росії зараз неймовірний рівень втрат через постійні бойові дії на території України. Його дивує, як росіяни добровільно йдуть на війну, маючи знайомих чи близьких, які звідти не вернулись.

Я не розумію, де Росія знаходить цих людей (яких відправляє на фронт в Україну – 24 Каналу). Деякі з них іноземці, яким брешуть чи змушують йти на війну, але, безсумнівно, є і росіяни, які переповнені пропагандою,

– зауважив він.

Попри все, за словами ветерана армії США, так чи інакше у Росії закінчаться люди, які не знають, що війна для них насправді є смертельною.

Коли це станеться, то Путіну, ймовірно, доведеться знайти інше рішення: зменшити масштаби військових операцій, набирати більше іноземців або оголосити масштабну мобілізацію у Росії. Однак останнє може стати для нього фатальним.

Важливо! На Заході відзначають високу ефективність українських дронів, адже на окремих ділянках фронту втрати ворога можуть у рази перевищувати українські. Військовий оглядач Іван Тимочко зазначив, що результат забезпечують не лише БПЛА, а й погодні умови, досвід підрозділів та розуміння тактики противника, який робить ставку на піхоту.

Пол Левандовскі також додав, що влада африканських країн із низьким рівнем життя намагається обмежувати можливості росіян поповнювати своє військо їхніми громадянами. Все тому, що окупанти це роблять шахрайськими методами.

Втрати Росії у війні: останні новини