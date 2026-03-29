Зірвали атаку "Гербер" та розгромили ЗРК "Тор": СБС показали "вибухову" роботу по ворогу

Українські бійці дронами поцілили у кілька об'єктів росіян на Донеччині та Запоріжжі. Успішно було атаковано установки БпЛА "Гербера" та зенітний ракетний комплекс "Тор".

Детальніше про удари розповіли у Силах безплотних систем ЗСУ.

Що відомо про удари по росіянах?

Як розповіли бійці, на Донецькому напрямку оператори 1-го окремого центру СБС уразили скупчення окупантів. Саме тоді вони готувались запускати по українських містах безпілотники типу "Гербера". Внаслідок атаки ЗСУ черговий російський обстріл було зірвано.

Паралельно пілоти 413-го полку СБС "Рейд" вдарили по зенітному ракетному комплексу росіян "Тор". Дрони дістались його на Запоріжжі.

Зазначається, що успішні операції провели у співпраці з Центром глибинних уражень.

