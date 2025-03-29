Сирський розповів, скільки техніки втратили росіяни з початку року

Росія продовжує зазнавати втрат у війні з Україною. Українські воїни знищують не лише особовий склад ворожої армії, а й техніку.

Щодня Сили оборони знешкоджують сотні її одиниць. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Скільки техніки втратила Росія за 2025 рік

За даними Сирського, з початку 2025 року сумарні втрати ворога в автомобільній та спеціальній техніці сягнули майже 10 тисяч, а саме 9838 одиниць.

Зазначимо, що раніше головнокомандувач ЗСУ також розповів, як багато особового складу російської армії вдалося знищити цього року. Українські Сили оборони знищили понад 100 тисяч осіб. Щодоби захисники України знищують 1000, а то й більше окупантів.

Лише за минулу добу вони змогли ліквідувати 1740 російських військових. Окрім цього, уразили 407 одиниць техніки та озброєння агресора. Додамо, що загальні втрати Росії у війні перевищили понад 912 тисяч бійців.