Склад боєприпасів, РЛС та інше: Сили оборони відпрацювали по важливих об'єктах росіян

Сили оборони України завдали чергових втрат армії Росії. На тимчасово окупованих територіях під приціл потрапили кілька важливих об'єктів та озброєння окупантів.

Йдеться про удари по ворожій радіолокаційній станції, кількох пунктах управління БпЛА та складу боєприпасів. Про це проінформував Генштаб ЗСУ.

Що уразили Сили оборони на ТОТ?

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, для зниження можливостей ППО російської армії, Сили оборони уразили РЛС 1Л119 "Небо-СВУ".

Об'єкт розташовувався поблизу тимчасово окупованої Лимарівки, Луганщина. Зазначається, що така станція коштує близько 100 мільйонів доларів США.

Також під ударом українських військових була низка ворожих пунктів управління дронами.

Зокрема, ураження російських об'єктів зафіксували біля населених пунктів Солодке, Рівнопілля та Новогригорівка на Запоріжжі. Ще один такий пункт, за даними командування, уразили в районі Підстепного на ТОТ Херсонщини.

Крім цього, Сили оборони заявили, що вдарили по складу боєприпасів біля тимчасово окупованої Василівки у Запорізькій області.

Влучання зафіксовані, масштаби втрат ворога уточнюються,

– додали в Генштабі ЗСУ.

Інші нещодавні втрати Росії