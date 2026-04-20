Зірвали плани окупантів: бійці знищили 5 ворожих човнів на Харківщині

Чергова спроба російської армії переправитись через річки на Вовчанському напрямку завершилась для них невдачею. Українські військові знищили одразу п'ять ворожих човнів.

Про це повідомила 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Як ЗСУ зривали плани ворога?

Військові розповіли, що продовжують зривати спроби росіян з форсування водних рубежів на Вовчанському напрямку. Цього разу ударів по ворогу завдавав батальйон безпілотних систем "Мурчики" 57-ї ОМПБр.

Жодна спроба переправи не проходить для ворога без втрат,

– зазначили у бригаді.

Під прицілом українських військових були п'ять російських човнів. В результаті успішних ударів FPV-дронів їх було знищено.

Влучні удари дронів по російських човнах: дивіться відео

