"Дівчина, що ніколи не дочекається": волонтерка завела щоденник про загиблого на війні коханого
Волонтерка Алла Карпенко втратила на війні коханого. Він загинув на фронті 13 грудня 2022 року. На своїй сторінці дівчина почала вести щоденник про воїна.
Алла Карпенко зустрічалась з десантником Євгенієм Базилевським, який воював під Бахмутом. Він був у гарячих точках ще з 2015 року, а від початку повномасштабного вторгнення служив у 79 десантно-штурмовій бригаді. Ввечері 13 грудня 27-річний боєць загинув. Щоб пережити втрату, дівчина почала вести публічний щоденник зі спогадами про коханого.
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"В той день я померла разом з тобою"
Алла ще восени вирішила, що буде святкувати Різдво 25 грудня. І вона дуже хотіла бути у цей день з Євгенієм, оскільки вони були "маленької сім'єю".
Готуючи новорічний подарунок бійцю, Алла зацілувала лист паперу червоними від помади вустами, щоб передати коханому у листі. Але за кілька днів лист було слати нікому – вона вирішила, що покладе свої поцілунки у труну перед кремацією.
Завтра Різдво. Але я проведу його не з тобою, бо нашу маленьку сім‘ю зруйнував танковий снаряд, понівечивши твоє тіло і забравши душу. В той день померла разом з тобою,
– написала Алла Карпенко.
Трагічну звістку вона дізналась вночі 14 грудня. Через день після того, як Євгенія не стало.
"Кажуть, прилетіло акурат в голову, пробило легеню та роздробило ногу. Як ти і казав, кулі тебе не люблять. Зате осколки та міни тебе переслідують. Кусочок осколка з попереднього разу ношу на шиї. Проте я не повірю в твою смерть, поки сама те на свої очі не побачу <...> Все ще жевріє надія, що то якесь прикре непорозуміння. І що насправді ти вижив. Дарма, що Єгорка (командир роти) бачив – він може помилитися".
Востаннє закохані спілкувались 13 грудня. Останнє повідомлення від дівчини десантник не побачив.
"13 грудня я написала що дуже хочу тебе обійняти. Ти сказав, що також, але спершу маєш збігати в душ. Війна, всі діла, душу немає, тільки вологі серветки. Ти вже не побачив те повідомлення, але я написала, що люблю тебе навіть смердючим і немитим. Таким тебе й сьогодні і побачу – закривавленим, брудним та понівеченим. Але я тебе й таким люблю".
17 грудня о 10 ранку Алла приїхала до моргу у Дніпрі. На мішку та на жетоні була одна й та сама цифра – 7793. Аллі видали особисті речі її хлопця. Серед, яких: годинник, телефон та жетон-смертник.
"Вони пахнуть не тобою, а моргом. Хоча ні – на жетоні залишилась твоя кров і багато бруду. Так само й на годиннику. Правда, тут більше бруду. Бруду з Бахмутської землі, яку ти так ревно захищав. Жетон я заберу собі в пам‘ять про тебе. І буду з гордістю його носити, щоб він (як і ти) мене охороняв".
У моргу вона зробила останнє фото з Євгенієм. Дівчина розповіла, що у цьому ж морзі дуже багато загиблих Героїв. Вони лежать один на одному та чекають, поки їхні тіла заберуть рідні. Деякі з них – поки що неопізнані.
ДШВ вручили Аллі берет десантно-штурмових військ та два стяги: червоно-чорний та синьо-жовтий. Побратими загиблого віддали їй червоний шеврон Їжачків. Прощання відбулось у Києві 21 грудня.
Я рада, що стільки людей сприймає мене як продовження тебе. Мала за честь бути твоєю дівчиною. І горда носити твій жетон після смерті,
– написала вона.