Після важкого поранення повернувся на фронт: загинув боєць із Кіровоградщини Сергій Дрогалев

Україна втратила ще одного свого вірного захисника, який до останнього боровся за незалежність та суверенітет держави. Останній свій бій Сергій Дрогалев прийняв 28 лютого у Дніпропетровській області.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомила заступниця голови Новопразької громади Олена Полтавець.

Дивіться також "Віддав життя за свободу": на Миколаївщині попрощалися із захисником Володимиром Мельником

Що відомо про полеглого захисника?

Народився захисник Сергій Дрогалев 5 травня 1992 року у селі Ізюмське Борівського району Харківської області. Втім із родиною проживав у селищі Нова Прага, що на Кіровоградщині. Відомо, що Сергій після завершення Новопразької школи №2 здобув спеціальність гірничого техніка-технолога у Комсомольському політехнічному коледжі – нині місто Горішні Плавні у Полтавські області.

Олена Полтавець розповіла, що у серпні 2024 року чоловік мобілізувався до лав ЗСУ. На службі обіймав посаду старшого механіка-водія у танковому батальйоні військової частини А1619. У листопаді того ж року Сергій отримав важке поранення, однак після реабілітації вирішив повернутись на фронт.

Останній свій бій прийняв 28 лютого поблизу села Чугуєве Синельниківського району Дніпропетровської області. Прощання із воїном відбулось 5 березня у рідному селищі Нова Прага.

У Сергія залишились батьки, брати та сестри.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття близьким та рідним Сергія Дрогалева. Світла пам'ять герою!

Кого нещодавно втратила Україна?