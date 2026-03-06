Після важкого поранення повернувся на фронт: загинув боєць із Кіровоградщини Сергій Дрогалев
- Сергій Дрогалев, боєць із Кіровоградщини, загинув 28 лютого у бою на Дніпропетровщині після повернення на фронт після важкого поранення.
- Сергій народився у Харківській області, проживав у Новій Празі, служив у танковому батальйоні, був старшим механіком-водієм, і прощання з ним відбулося 5 березня.
Україна втратила ще одного свого вірного захисника, який до останнього боровся за незалежність та суверенітет держави. Останній свій бій Сергій Дрогалев прийняв 28 лютого у Дніпропетровській області.
Про це у коментарі "Суспільному" повідомила заступниця голови Новопразької громади Олена Полтавець.
Що відомо про полеглого захисника?
Народився захисник Сергій Дрогалев 5 травня 1992 року у селі Ізюмське Борівського району Харківської області. Втім із родиною проживав у селищі Нова Прага, що на Кіровоградщині. Відомо, що Сергій після завершення Новопразької школи №2 здобув спеціальність гірничого техніка-технолога у Комсомольському політехнічному коледжі – нині місто Горішні Плавні у Полтавські області.
Олена Полтавець розповіла, що у серпні 2024 року чоловік мобілізувався до лав ЗСУ. На службі обіймав посаду старшого механіка-водія у танковому батальйоні військової частини А1619. У листопаді того ж року Сергій отримав важке поранення, однак після реабілітації вирішив повернутись на фронт.
Останній свій бій прийняв 28 лютого поблизу села Чугуєве Синельниківського району Дніпропетровської області. Прощання із воїном відбулось 5 березня у рідному селищі Нова Прага.
У Сергія залишились батьки, брати та сестри.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття близьким та рідним Сергія Дрогалева. Світла пам'ять герою!
Кого нещодавно втратила Україна?
4 березня у Миколаївські області відбулось прощання із полеглим захисником України Володимиром Мельником. Військовослужбовець загинув влітку 2024 року – ймовірно, увесь цей час Володимира вважали зниклим безвісти.
Під час виконання бойових завдань у Запорізькій та Донецькі областях загинуло два тернополянина. Олексій Сидорчук прийняв свій останній бій 27 лютого, а Олег Мілян – 26 лютого. Сумну звістку повідомив міський голова 4 березня.
3 березня Львів прощався із Михайлом-Віктором "Лембергом" Сцельніковим, який загинув у Бахмуті у 2023 році. Увесь цей час військового вважали зниклим безвісти. Відомо, що "Лемберг" вступив до лав 206-го окремого батальйону територіальної оборони, згодом – продовжив службу в 93-й окремій механізованій бригаді "Холодний Яр", обіймаючи посаду розвідника.