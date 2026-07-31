Україна втратила близько 50 тисяч солдатів на полі бою, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що Україна втратила близько 50 тисяч військовослужбовців загиблими на полі бою. За його словами, ще близько тисячі українських військових отримали поранення, а значна кількість людей залишається зниклими безвісти.

Про це президент України розповів під час інтервʼю Fox News.

Що відомо про українські втрати?

Зеленський озвучив оцінку втрат української армії під час повномасштабної війни проти Росії. За його словами, Україна втратила близько 50 тисяч військових загиблими безпосередньо на полі бою. Ще приблизно 400 тисяч військовослужбовців, як зазначив глава держави, отримали поранення.

Крім того, Зеленський повідомив про велику кількість людей, які вважаються зниклими безвісти.

Президент наголосив, що питання військових втрат є надзвичайно чутливим, оскільки детальна інформація може допомогти противнику оцінити ситуацію в українській армії.

Будьмо чесні, я не хочу бути дуже відвертим про це. Так, бо росіяни зрозуміють, що відбувається з нашою армією,

– сказав Зеленський.

Зауважмо, що Зеленський також назвав і втрати ворога. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 1,6 мільйона солдатів. Близько 700 тисяч з них – це загиблі.

Крім того, за даними розслідування BBC, станом на 3 квітня 2026 року у списку підтверджених загиблих російських військовослужбовців було майже 20 тисяч людей віком до 25 років.

Журналісти наголошують, що йдеться лише про випадки, які вдалося підтвердити за відкритими джерелами: повідомленнями родичів, офіційними публікаціями, некрологами та іншими доступними даними. Наймолодшому встановленому загиблому російському військовому було 18 років і 31 день.

Кількість загиблих російських військових молодого віку почала помітно зростати з березня 2024 року. Саме тоді у Росії запрацювали зміни, які дозволили людям, затриманим за підозрою у скоєнні злочинів, уникати кримінальної відповідальності через укладення контракту з армією.

Крім того, у 2023 році Державна дума Росії ухвалила поправки, які дозволили укладати контракти з Міністерством оборони Росії одразу після досягнення 18-річного віку. Після цього в російських навчальних закладах активізували агітацію молоді щодо вступу до армії.