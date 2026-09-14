Пів року вважали зниклим безвісти: підтвердилася загибель бійця "Скелі" Романа Феніна

Підтвердилася загибель військовослужбовця Романа Феніна з Тлумацької громади на Івано-Франківщині. Боєць "Скелі" загинув 12 березня поблизу Великомихайлівки на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Тлумацька міська рада.

Що відомо про загибель воїна?

Роман Фенін народився у 1989 році та проживав у селі Локітка. Він служив у 425 окремому штурмовому полку "Скеля".

Воїн загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Великомихайлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Підтвердження його загибелі оприлюднили 12 вересня.

У Тлумацькій громаді 12 та 13 вересня оголошували днями жалоби за полеглим захисником.

Загибель воїна – це невимовний біль для його родини, друзів, побратимів і всієї громади. Ми схиляємо голови перед мужністю та самопожертвою героя, який ціною власного життя боронив незалежність і територіальну цілісність нашої держави,

– йдеться у повідомленні міськради.

12 вересня тіло Романа Феніна доправили до Тлумацької громади, після чого скорботний кортеж вирушив до його рідного села Локітка.

На знак скорботи в громаді приспустили Державні прапори України з чорними стрічками, а також скасували розважальні та концертні заходи.

Нагадаємо, у Новоархангельській громаді Кіровоградської області 10 вересня попрощалися із захисником Сергієм Мельником. Військовослужбовець загинув у боях біля селища Очеретине на Донеччині.

Водночас із 30 травня 2024 року Сергій Мельник вважався зниклим безвісти, а згодом його загибель офіційно підтвердили.

Захисник служив навідником-оператором механізованої роти 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Сергій Мельник народився 5 листопада 1970 року на Кіровоградщині та навчався у Небелівській школі.

У 1988 – 1991 роках він проходив строкову службу у Севастополі у званні матроса. Після служби чоловік працював у колгоспі, а згодом оселився в селі Охматів на Черкащині. У 1993 році Сергій одружився, а через два роки в подружжя народився син.

Поховали полеглого воїна на цвинтарі у селищі Новоархангельськ.