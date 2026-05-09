Волинь у скорботі: підтвердили загибель чотирьох захисників

8 травня стало відомо про загибель на фронті ще чотирьох воїнів з Волині – Антона Пугача, Петра Олендра, Дмитра Гордійчука та Миколи Лясковського. Захисники віддали свої життя під час виконання бойових завдань на Донеччині, Запоріжжі та в Курській області Росії.

Про втрати повідомили у Колківській, Литовезькій та Луцькій громадах.

Що відомо про загиблих?

Антон Пугач

У Колківській громаді повідомили про загибель військовослужбовця Антона Пугача із села Ситниця. Відомо, що солдат загинув 7 травня 2026 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Антон Пугач / Фото Колківська громада

Полеглому захиснику було 43 роки. У громаді висловили співчуття рідним, близьким та побратимам воїна. Інформацію про дату та місце прощання з Антоном Пугачем повідомлять додатково.

24-річний Петро Олендр

Литовезька громада повідомила про загибель військовослужбовця Петра Олендра із села Заболотці. Захиснику України було 24 роки.

Петро Олендр / Фото Литовезька громада

Свій останній бій волинянин прийняв 5 травня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Добропілля Покровського району Донецької області. У громаді зазначили, що смерть молодого воїна стала важкою втратою для всієї громади.

Дмитро Гордійчук та Микола Лясковський

У Луцькій громаді сповістили про підтвердження загибелі двох військовослужбовців – Дмитра Гордійчука та Миколи Лясковського, яких раніше вважали зниклими безвісти.

Дмитро Гордійчук загинув 25 січня 2024 року під час бою з російськими окупантами поблизу населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Полеглому захиснику було 43 роки.

Також підтвердили загибель лучанина Миколи Лясковського. Відомо, що військовослужбовець загинув 26 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області Росії. На момент загибелі воїну було 40 років.

