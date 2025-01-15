Сподіваюся, Росія забезпечить їх мішками для трупів, – Білий дім про втрати бійців КНДР
- Радник Білого дому Джон Кірбі підтвердив значні втрати північнокорейських військових у Курській області.
- Кірбі зазначив, що присутність військових КНДР у Курській області свідчить про відчай Владіміра Путіна.
Радник Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що північнокорейські військові на Курщині зазнають значних втрат. Зокрема, він висловив сподіваюся, що Росія видала їм достатню кількість мішків для трупів.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ. Кірбі зауважив, що присутність північнокорейських військових в Курській області свідчить про відчай Владіміра Путіна.
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Які втрати у військових з КНДР на Курщині
У Білому домі підтвердили інформацію про те, що солдати КНДР зазнають значних втрат в Курській області.
Що стосується втрат КНДР в Україні, ми знаємо, що там у боях зростає кількість убитих і поранених північнокорейських солдатів,
– заявив Кірбі.
Водночас він не став називати точних цифр, посилаючись на те, що ця інформація є розвідувальною. Втім, він підтвердив, що військові КНДР гинуть, отримують поранення та потрапляють в полон до ЗСУ.
"Мабуть, вони отримали якесь озброєння, певну підготовку від росіян. Я сподіваюся, що росіяни також продовжать забезпечувати їх мішками для трупів, тому що це їм знадобиться, якщо вони збираються далі битися з українськими силами в Курській області", – зазначив представник адміністрації Байдена.
Кірбі зауважив, що присутність військових КНДР у Курській засвідчує те, у якому відчаї перебуває Путін.