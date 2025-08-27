За минулу добу Сили оборони ліквідували 920 російських загарбників. Також знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 27 серпня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 078 000 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Влаштували ефектне "фаєршоу": бійці "Маґури" знищили ворожий пункт БпЛА

Які втрати ворога на 27 серпня 2025 року?

Особового складу – близько 1 078 750 (+920),

танків – 11135 (+1),

бойових броньованих машин – 23178 (+0),

артилерійських систем – 32024 (+45),

РСЗВ – 1472 (+0),

засобів ППО – 1212 (+1),

літаків – 422 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53636 (+194),

крилатих ракет – 3598 (+0),

кораблів / катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 59887 (+118),

спеціальної техніки – 3950 (+0).

Останні новини про втрати Росії