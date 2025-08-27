Укр Рус
Ще 920 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 27 серпня
27 серпня, 06:49
2

Ще 920 ліквідованих окупантів: втрати ворога на 27 серпня

Юлія Муріна

За минулу добу Сили оборони ліквідували 920 російських загарбників. Також знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.

Станом на ранок 27 серпня загальні втрати Росії у повномасштабній війні проти України вже перевищили 1 078 000 тисяч бійців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога на 27 серпня 2025 року?

  • Особового складу – близько 1 078 750 (+920),
  • танків – 11135 (+1),
  • бойових броньованих машин – 23178 (+0),
  • артилерійських систем – 32024 (+45),
  • РСЗВ – 1472 (+0),
  • засобів ППО – 1212 (+1),
  • літаків – 422 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 53636 (+194),
  • крилатих ракет – 3598 (+0),
  • кораблів / катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59887 (+118),
  • спеціальної техніки – 3950 (+0).

 

