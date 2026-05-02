Генштаб додав нову категорію втрат Росії: що змінилося у зведеннях

З 3 травня Генеральний штаб Збройних Сил України розширює щоденну статистику втрат російських військ, додаючи нову категорію – наземні робототехнічні комплекси. Раніше такі системи не виділялися окремо у зведеннях.

Що відомо про зміни у зведеннях?

Генеральний штаб оновлює підхід до формування щоденної статистики втрат російських окупаційних військ. Відтепер у зведеннях з’явиться окрема категорія – наземні робототехнічні комплекси.

Йдеться про різні типи дистанційно керованих або автономних наземних платформ, які ворог застосовує на полі бою. Раніше такі засоби могли входити до інших категорій техніки або не виділялися окремо.

До цього часу статистика втрат російських сил включала такі категорії:

особовий склад;

танки;

бойові броньовані машини;

артилерійські системи;

реактивні системи залпового вогню;

засоби протиповітряної оборони;

літаки;

гелікоптери;

безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня;

крилаті ракети;

кораблі та катери;

підводні човни;

автомобільна техніка та автоцистерни;

спеціальна техніка.

Додавання нової категорії дозволить точніше оцінювати використання Росією сучасних технологій у війні та ефективність їхнього знищення українськими силами.

Що відомо про втрати Росії станом на 2 травня?

Українські Сили оборони продовжують ефективно знищувати російські війська та їхнє озброєння на різних напрямках фронту. Внаслідок цього загальні втрати ворога невпинно зростають.

Як повідомив Генштаб, загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року і станом на 2 травня 2026 року є значними як у живій силі, так і в техніці.

Зокрема, йдеться про понад 1,33 мільйона ліквідованого особового складу, причому лише за останню добу ця цифра зросла більш ніж на тисячу. Також російська армія втратила понад 11,9 тисячі танків і 24,5 тисячі бойових броньованих машин.

Суттєвими є й втрати в артилерії – понад 41 тисяча систем, а також понад 1,7 тисячі реактивних систем залпового вогню. Крім того, знищено понад 1,3 тисячі засобів протиповітряної оборони. Втрати російської авіації залишаються на рівні понад 400 літаків і 300 гелікоптерів.

Водночас українські військові активно збивають безпілотники – загальна кількість знищених БпЛА оперативно-тактичного рівня вже перевищує 267 тисяч, і лише за добу цей показник зріс більш ніж на дві тисячі.

Також Росія втратила понад 4,5 тисячі крилатих ракет, десятки кораблів і катерів, а також кілька підводних човнів. Значними є втрати в автомобільній техніці та автоцистернах, адже їх кількість перевищує 93 тисячі, а також у спеціальній техніці, якої знищено понад 4 тисячі одиниць.

