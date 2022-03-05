Втрати ворога колосальні і ми не повинні допустити поповнення його запасів, – Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила на тому, що російські загарбники зазнали чимало втрат у плані ресурсів. Тому зараз важливо не допустити поповнення їхніх запасів.

Ганна Маляр заявила, що втрата ресурсів уже незабаром дасть про себе знати. Однак ця ситуація вкотре доводить те, що у Росії був план миттєвого захоплення України, який, на щастя, провалився.

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Ворог буде шукати пальне, буде шукати продовольство. І наше з вами завдання на місцях – не допустити поповнення цих ресурсів,

– підкреслила Маляр.

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