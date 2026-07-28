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24 Канал Новини України Льотчик ЗСУ за один виліт знищив чотири броньовані машини російських окупантів
28 липня, 17:22
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Льотчик ЗСУ за один виліт знищив чотири броньовані машини російських окупантів

Вероніка Соцкова

Українська тактична авіація завдала чергового успішного удару по російських військах на Запорізькому напрямку. Льотчик 114 бригади тактичної авіації з позивним OSCAR під час одного бойового вильоту знищив одразу чотири броньовані машини окупантів.

Про це розповіли у Повітряних Силах ЗСУ.

Як український пілот розгромив техніку Росії?

Перед ударом оператори українських безпілотників проводили повітряну розвідку району. Під час виконання завдання вони виявили ангар, у якому російські військові приховали броньовану техніку. Отримані координати оперативно передали на командний пункт для ураження цілі.

Як розповів сам льотчик, у момент отримання інформації він перебував на чергуванні на одному з оперативних аеродромів.

Я чергував на одному з оперативних аеродромів. Отримав наказ на бойовий виліт, вийшов у визначений район, завдав бомбового удару по цілі. Через кілька хвилин після удару розвідники підтвердили знищення чотирьох броньованих машин ворога, 
– розповів пілот з позивним OSCAR.

Для виконання бойового завдання український льотчик застосував винищувач МіГ-29, оснащений високоточними керованими авіаційними бомбами GBU-39. Саме завдяки точному наведенню вдалося успішно уразити техніку, яку окупанти намагалися приховати в ангарі.

OSCAR є одним із найдосвідченіших пілотів української тактичної авіації. Від початку повномасштабного вторгнення Росії він здійснив понад 400 бойових вильотів. За цей час льотчик знищив понад 150 наземних цілей противника, а також близько 15 повітряних цілей. 

Нагадаємо, українські військові уразили російський ударний гелікоптер Мі-28 "Нічний мисливець" у Бєлгородській області за допомогою FPV-дрона. Ураження повітряної цілі за допомогою БпЛА вважається технічно складною операцією, адже вертоліт рухається на великій швидкості, постійно змінює висоту та курс, а діяти доводиться в умовах активної протидії противника. 

Мі-28 "Нічний мисливець" є одним з основних ударних вертольотів російської армії, який застосовується для атак по позиціях українських військових та бронетехніці. Орієнтовна вартість одного такого гелікоптера залежно від модифікації становить від 10 до 15 мільйонів доларів. 

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