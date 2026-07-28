Льотчик ЗСУ за один виліт знищив чотири броньовані машини російських окупантів

Українська тактична авіація завдала чергового успішного удару по російських військах на Запорізькому напрямку. Льотчик 114 бригади тактичної авіації з позивним OSCAR під час одного бойового вильоту знищив одразу чотири броньовані машини окупантів.

Про це розповіли у Повітряних Силах ЗСУ.

Як український пілот розгромив техніку Росії?

Перед ударом оператори українських безпілотників проводили повітряну розвідку району. Під час виконання завдання вони виявили ангар, у якому російські військові приховали броньовану техніку. Отримані координати оперативно передали на командний пункт для ураження цілі.

Як розповів сам льотчик, у момент отримання інформації він перебував на чергуванні на одному з оперативних аеродромів.

Я чергував на одному з оперативних аеродромів. Отримав наказ на бойовий виліт, вийшов у визначений район, завдав бомбового удару по цілі. Через кілька хвилин після удару розвідники підтвердили знищення чотирьох броньованих машин ворога,

– розповів пілот з позивним OSCAR.

Для виконання бойового завдання український льотчик застосував винищувач МіГ-29, оснащений високоточними керованими авіаційними бомбами GBU-39. Саме завдяки точному наведенню вдалося успішно уразити техніку, яку окупанти намагалися приховати в ангарі.

OSCAR є одним із найдосвідченіших пілотів української тактичної авіації. Від початку повномасштабного вторгнення Росії він здійснив понад 400 бойових вильотів. За цей час льотчик знищив понад 150 наземних цілей противника, а також близько 15 повітряних цілей.

Нагадаємо, українські військові уразили російський ударний гелікоптер Мі-28 "Нічний мисливець" у Бєлгородській області за допомогою FPV-дрона. Ураження повітряної цілі за допомогою БпЛА вважається технічно складною операцією, адже вертоліт рухається на великій швидкості, постійно змінює висоту та курс, а діяти доводиться в умовах активної протидії противника.

Мі-28 "Нічний мисливець" є одним з основних ударних вертольотів російської армії, який застосовується для атак по позиціях українських військових та бронетехніці. Орієнтовна вартість одного такого гелікоптера залежно від модифікації становить від 10 до 15 мільйонів доларів.