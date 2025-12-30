Командир "Ахіллесу" сказав, як можна зупинити наступ росіян

Росіяни хоч і можуть постійно поповнювати свою армію, залучаючи мобілізаційний ресурс, водночас вони зазнають величезних втрат. Тому українському війську потрібно докладати зусиль, щоб не давати змогу ворогу посилитися.

Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, наголосивши, що Збройні Сили України – це основний фактор, який призводить до втрат противника. Він пояснив, на яких напрямках роботи українському війську треба зосередити свої зусилля.

Завдяки яким силам та засобам Сили оборони завдають втрат ворогу?

Федоренко зазначив, що важлива об'єднана робота усіх інструментів вогневого впливу на противника. Вагомою його складовою є дрони.

Що стосується стійкості України і можливості завдавати втрат противнику, то якщо Росія може протягом одного місяця мобілізувати і поставити до строю близько 30 – 35 тисяч військовослужбовців, то для того, щоб ворог не міг штурмувати, маємо виводити зі строю шляхом важких поранень та знищення ту ж саму кількість. А потім нарощуватися, щоб ворог втрачав більше, ніж міг акумулювати і призвати до строю на поповнення втрат,

– підкреслив він.

У випадку, якщо Сили оборони досягнуть сталого результату з ліквідації більшої кількості окупантів, ніж ворог може призвати, це призведе, за його словами, до того, що росіяни будуть вимушені на переважній більшості відтинків фронту зупинити активні ударно-штурмові дії.

Окупантам доведеться знімати сили з інших ділянок, де зараз вони достатньо активні, і перекидати на ті вузькі відтинки, де прагнуть досягти результату. Наприклад, в поточний момент часу на Донеччину, в район Покровська, Мирнограду, Родинського.

Зверніть увагу! Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що ворог "не може спокійно заходити у Покровськ", тому що всі підступи до міста перебувають під контролем дії українських дронів. Наразі, за його словами, росіяни "контролюють приблизно половину" Покровська.

"Щодо завдання втрат ворогу, то не треба забувати про богів війни – артилеристів, які працюють за несприятливих погодних умов, коли безпілотні системи знижують свою ефективність, або навпаки в об'єднаній роботі з ними", – відзначив командир полку.

Також, за його словами, українському війську допомагають безпілотники, зокрема розвідувальні, – бачити противника, а високоточні прицільні дрони – виносити ворога у денний і нічний час.

Завдяки комплексній розвідці та вогневому впливу у грудні 2025 року з високою долею ймовірності буде очевидним, як зауважив Юрій Федоренко, що ми знищимо окупантів більше, ніж вони змогли поставити до строю.

Які втрати зазнають росіяни на фронті?