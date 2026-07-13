Операція "Пекло": "Азов" розгромив важливий логістичний вузол росіян на Донеччині

Бійці 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" успішно провели операцію "Пекло". Під час неї вони вивели з ладу один із найважливіших логістичних вузлів російських військ на тимчасово окупованій території Донецької області.

В "Азові" наголосили, що удар уже суттєво ускладнив забезпечення російського угруповання.

Як українські дрони залишили росіян без пального на Донеччині?

Паливо є одним із найважливіших ресурсів для ведення війни. Воно забезпечує рух бронетехніки та автомобілів, доставку боєприпасів, евакуацію поранених, а також безперебійну роботу всієї тилової логістики російської армії.

Саме тому російське командування роками вибудовувало на тимчасово окупованій території Донбасу розгалужену мережу паливних баз, вважаючи її недосяжною для українських ударів.

Одним із ключових елементів цієї системи стало паливне сховище у Новоамвросіївці на тимчасово окупованій частині Донецької області. За інформацією "Азову", російські військові обладнали логістичний центр на території місцевого цементного заводу.

Пальне сюди доставляли залізницею, після чого його зберігали як у великих наземних цистернах, так і в підземних резервуарах. Далі бензовозами, замаскованими під цивільний транспорт, паливо перевозили до складів російських дивізій, бригад та інших військових підрозділів, що воюють на Донеччині.

Перед ударом оператори безпілотних систем 1-го корпусу НГУ "Азов" упродовж тривалого часу вели детальну розвідку. Після збору необхідної інформації українські військові розпочали багатоетапну операцію із застосуванням ударних дронів Hornet.

За словами бійців, головною метою було не просто завдати пошкоджень окремим об'єктам, а повністю зупинити роботу логістичного вузла.

Першим ударом українські оператори вразили залізничний кран, який міг використовуватися росіянами для оперативного розчищення колій після атак. Після цього безпілотники атакували тепловоз. Його спеціально уразили в такому місці, щоб повністю заблокувати залізничне сполучення з паливною базою та унеможливити доставку нових партій пального.

Наступною ціллю стала електропідстанція, яка забезпечувала живлення всього комплексу. Позбавивши об'єкт електропостачання, українські військові значно ускладнили його подальшу експлуатацію.

Завершальним етапом операції стало знищення цистерн із пальним та іншої критично важливої інфраструктури сховища. Усі удари були виконані ударними безпілотниками Hornet.

Українські дрони знищили стратегічне сховище пального росіян: дивіться відео

В "Азові" повідомили, що проведена операція вже суттєво вплинула на систему забезпечення російських військ. За оцінкою українських військових, окупанти фактично втратили можливість використовувати цей логістичний вузол у попередньому режимі.

Через завдані удари російське командування змушене згортати діяльність паливної бази у Новоамвросіївці та терміново перебудовувати логістичні маршрути.

Частину постачання тепер доводиться переносити безпосередньо з території Росії, що збільшує відстань перевезення, ускладнює забезпечення підрозділів на фронті та створює додаткове навантаження на транспортну систему окупаційних військ.

В "Азові" наголошують, що системне знищення тилової інфраструктури противника є одним із ключових напрямків сучасної війни. Ураження складів пального, транспортних вузлів і логістичних центрів безпосередньо впливає на боєздатність російської армії, адже без стабільного постачання пального окупанти втрачають можливість швидко переміщати техніку, підвозити боєприпаси та підтримувати інтенсивність бойових дій.