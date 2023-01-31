Подолав понад 1 тисячу кілометрів, щоб померти в Україні: ЗСУ ліквідували окупанта Щасного

Українські захисники відправили на концерт Кобзона ще одного окупанта, – Віктора Щасного. Цікаво, що аби померти в Україні, загарбник подолав понад тисячу кілометрів.

Так, Віктор Щасний родом з Калінінграда. Українські захисники "задвохсотили" окупанта на початку січня. Про це повідомив співзасновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Іраклі Комахідзе.

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Под*х (не)Щасний. 4 січня 2023 року в Україні ліквідовано 29-річного російського окупанта (не)жителя Калінінграда Віктора (не)Щасного,

– зазначив OSINT-експерт.

До речі, смерть окупанта вже підтвердили у місцевій групі Калініграду в соцмережах. Також там зазначили, що Щасний пішов на війну добровольцем і помер у віці 29 років.

Також загарбник був учасником організації "ВПК Витази", яка займається збереженням та відновленням форту №5а "Лендорф" та "бере участь у реалізації проєктів молодіжної політики" Росії.

До речі ЗСУ ліквідували командира російських десантників

Втрати Росії на війні проти України

Зауважимо, що вранці 31 січня у Генштабі ЗСУ оприлюднили актуальну статистику щодо втрат ворога. Так, українські воїни ліквідували ще 850 загарбників. Загальні втрати окупантів вже орієнтовно становлять 127 500 бійців.

Окрім того, наші воїни вже знищили дуже багато техніки противника. Зокрема: