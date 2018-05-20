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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Втрати та вибухнули окопи: оприлюднено відео надточного удару по бойовиках на Донбасі

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Сили ООС завдали надточного удару по бойовиках на Донбасі
Сили ООС завдали надточного удару по бойовиках на Донбасі / Скріншот відео

У мережі з'явилося відео, як українські воїни, завдають ефектного удару по позиціях бойовиків на Донбасі. Сталося це на одному з небезпечних напрямків. Крім того, ворог зазнав серйозних втрат.

Відповідне відео опублікував офіцер Збройних Сил з позивним "Штірлиць" Анатолій Штефан на своїй сторінці у Facebook.

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"В результаті провокативних дій російсько-терористчних військ по мирному населенню, воїни ООС застосували новітні системи розвідки, виявили противника та завдали йому втрат на одному з небезпечних напрямків", – зазначив він.

Як підкреслив воїн, ці приємні кадри можна переглядати вічність.

У ролику, зокрема, можна побачити як палають, а потім вибухають ворожі окопи.

Нагадаємо, наприкінці квітня подібне відео поширював лідер Української добровольчої армії Дмитро Ярош, щоправда на тих кадрах можна було побачити, як українські безпілотники скидають міни на траншеї окупантів на Донбасі.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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