Захищали Україну в небі: у Харкові дві вулиці назвуть на честь загиблих пілотів

У Харкові дві вулиці назвуть на честь Героїв України – двох пілотів, які разом навчалися, були друзями та загинули, захищаючи Україну від ворога. Йдеться про Максима Устименка та Олексія Меся.

Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Дивіться також Один із "привидів Києва": спогади про пілота "Бджоляра", який загинув, скерувавши літак у воду

Вулиці Харкова назвуть на честь двох пілотів

Імена Максима Устименка та Олексія Меся матимуть дві вулиці Харкова. Ігор Терехов поки що не сказав, які саме вулиці планують перейменувати, про це повідомлять згодом. Але Присвоєння нових назв повинні назавжди закарбувати імена Героїв в історії міста.

Саме у Харкові Максим Устименко та Олексій Месь почали свою кар'єру, навчалися та досягли звання офіцерів.

Обидва загинули в небі, героїчно захищаючи нас з вами, наш спокій та наші домівки,

– зазначив Харківський міський голова.

Життя Максима обірвалося у ніч на 29 червня, коли він виконував бойове завдання зі знищення ворожих цілей. Олексій загинув 26 серпня 2024 року, пілот не повернувся з останнього бойового вильоту.

В Україні в різних містах України називають вулиці на честь загиблих захисників. Серед них – імена відомих полеглих пілотів, які захищали небо під час повномасштабної війни.