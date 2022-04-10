На вулицях окупованих міст чоловіків не залишилося, – Гайдай про непідконтрольні території

В окупованих містах та селах Луганщини фактично не залишилось чоловіків. Усіх їх мобілізували для участі у бойових діях. Ті, хто хоче уникнути такої долі, переховуються.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він зазначив, що така інформація надходить з багатьох джерел.

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Вони бачать, скільки людей гинуть, – Гайдай

Реально не залишилося чоловіків на вулицях. Взагалі. Частину вже схопили, частина ховається, щоб не йти на війну з Україною, бо вони бачать, скільки КАМАЗів трупів привозять. Їх реально КАМАЗами вивозять. Кожна атака щоночі на нашій позиції – це 20 – 30 – 40 трупів,

– розповів Гайдай.

Ситуацію на непідконтрольних територіях Гайдай назвав жахливою. Він зазначив, що росіяни забирають навіть студентів останніх курсів. Окупанти так будуть свій наступ, попереду пускаючи свіжомобілізованих – як гарматне м'ясо.

Постійно викрадають проукраїнських людей

Другим ешелоном йдуть "ЛНРівці" та кадировці. Третіми, так би мовити, на конях у парадній формі, вже йдуть російські солдати. Ситуація там, наче в мордорі, – "разброд и шатание". І постійно викрадають проукраїнських людей,

– сказав голова ОВА.

Гайдай зазначив, що на Луганщині повісили білборди із закликом "не боятися говорити російською". Голова ОВА наголошує: багато хто народився і багато років прожив в Сєвєродонецьку, весь цей час говорячи російською, і досі ніхто йому не заважав.

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