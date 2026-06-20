Вважали, що ця нагорода народові й армії України, – Зеленський відправив орден до Польщі поштою

Володимир Зеленський відравив президенту Польщі наданий йому раніше Орден Білого Орла. Сталося це після скандалу навколо присвоєння українському підрозділу назви імені героїв УПА, що поляки сприйняли за неповагу.

Про це глава держави написав у своєму телеграм-каналі.

Як Зеленський прокоментував відправку ордена до Польщі?

Передусім президент України, посилаючись на слова польського лідера, зазначив, що Орден Білого Орла – це не просто почесна нагорода. Це знак найвищої довіри з боку Речі Посполитої.

Він символізує особливий зв'язок із польською державою та глибоку вдячність її народу. Така відзнака передбачає не лише визначні заслуги, а й повагу до цінностей, на яких ґрунтується спільнота.

"Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатися у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатися", – висловився президент України.

Так, Зеленський показав, як наданий йому орден відправляють до Польщі Новою поштою".



Орден Білого Орла відравили до Польщі Новою Поштою / Фото зі сторінки Зеленського