"Все має своє завершення": очільник Тернопільської ОВА Негода написав прощальний допис
- В'ячеслав Негода, голова Тернопільської ОВА, опублікував прощальний допис, дякуючи команді та оцінюючи свою роботу.
- За оцінками Офісу Президента, Тернопільщина за 11 місяців 2025 року увійшла до трійки лідерів серед тилових регіонів України.
Голова Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода опублікував прощальний допис, підсумовуючи результати своєї роботи. Раніше стало відомо, що президент України призначить нову людину на посаду.
Він підбив підсумки своєї роботи. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис у фейсбуці В'ячеслава Негоди.
Що написав очільник Тернопільської ОВА?
Очільник області подякував команді, військовим, волонтерам, бізнесу та громадам за спільну роботу і наголосив, що Тернопільщина стала сильнішою. За оцінками Офісу Президента, за 11 місяців 2025 року область увійшла до трійки лідерів серед 15 тилових регіонів України.
Все має свій початок і своє завершення. Період моєї роботи в Тернопільській ОВА – це час рішень, відповідальності й випробувань. Було нелегко,
– написав Негода у фейсбуці.
В'ячеслав Негода подякував Президенту України та Уряду за довіру, а також усім, хто щодня працює заради безпеки, розвитку громад і підтримки людей. Він підсумував, що не всі плани вдалося реалізувати, однак жоден день роботи не був марним, адже служіння державі не завершується разом із посадою.
Зверніть увагу! Керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В'ячеслав Негода обійняв посаду начальника адміністрації влітку 2024 року. До того В’ячеслав Негода офіційно перебував на пенсії й викладав в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
Що відомо про зміну очільників в інших областях України?
В п'яти областях України відбудуться кадрові зміни. Президент Володимир Зеленський проводить консультації щодо нових керівників обласних адміністрацій у Вінницький, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій областях.
Зеленський сподівається, що Кабмін погодить призначення нових кандидатів. За словами українського лідера, відповідні рішення будуть ухвалені в неділю, 4 січня.
Володимир Зеленський ще не назвав прізвища майбутніх очільників цих ОВА. Відомо, що дехто з нинішніх керівників був лише виконувачем обов'язків.