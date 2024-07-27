Хотів стати військовим, – мати ймовірного вбивці Фаріон про його ставлення до війни

У вбивстві Ірини Фаріон підозрюють 18-річного мешканця Дніпра В'ячеслава Зінченка. Мама хлопця розповіла про його ставлення до війни.

Жінка сказала, що її син хотів бути військовим. Він ще з 16 років цікавився, де можна здобути відповідний фах.

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Хлопець став оператором БпЛа

Жінка розповіла, що її син хотів стати військовим і навіть став оператором БпЛа.

У березні він закінчив курси на оператора БпЛа, тобто хотів і далі йти у штат. Мій чоловік також воює. І він також хотів іти на війну. Він підтримував військових і сам шукав, куди йому піти. Але мій чоловік і деякі знайомі його відмовляли. Йому тільки виповнилося 18, а він уже ... хотів добровольцем йти,

– розповіла вона.

За словами матері хлопця, вона знала її син їздив у подорож до Львова. "Він сказав, що після поїздки … вирішить, чи піде добровольцем, чи не піде", – додала вона.

Жінка також розповіла, що у В'ячеслава не було зброї.

"У нього не було зброї. Ні, він на початку війни, коли йому 16 років було, то питав мене, куди можна піти, щоб його взяли в армію. І я йому кажу: та куди, тобі тільки 16 років, ти довчись, бо він був у старших класах. То треба на військового йти вчитись. Ну, зараз принаймні. Він вступив у виш і навчається на журналіста. Але ніколи він стріляти не ходив, у Дніпрі так точно", – сказала мати підозрюваного.